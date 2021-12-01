  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Terör sevici HDP'lilerin Savcı Sayan kumpası elinde patladı! O işçi konuştu
Siyaset

Terör sevici HDP'lilerin Savcı Sayan kumpası elinde patladı! O işçi konuştu

Terör sevici HDP'nin Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan ile korumalarının bir işçiyi darbetti iftirasını attı. Ağrılı işçi, Taşdemir'in sözlerine tepki göstererek, Başkan Sayan'ın kendisine değil darbetmek kötü bir söz bile söylemediğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 23:16:00 -

 Yeniakit.com.tr 

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın, korumaları ile birlikte Ağrılı bir işçiyi darbettiğini iddia etti. Bir Youtube kanalının canlı yayınına katılan Ağrılı işçi, HDP'li vekilin ortaya atıp, sol medyanın servis ettiği iddiayı yalanladı.

Ağrılı işçi, "Benim sayın Başkanımız Savcı Sayan ile hiçbir problemim yok. Kendisi beni kesinlikle ne darbetti ne de bana kötü bir söz söyledi. Beni darbedenlere bağırdı." dedi.

Başkan Sayan'dan 'özür dile' çağrısı!

İşçinin açıklamasını Twitter hesabından alıntılayan Ağrı Belediye Başkanı HDP'li vekile, "Özür dileyin" çağrısında bulundu.

"Dirayet hanım bizi suçlamak için çok uğraştınız. İşçi kardeşimizin evine gidip aleyhimize ikna etmeye çalıştınız olmadı.. Kendi Tv kanalınıza çıkardınız olmadı.. Bence sizin Tv’de yapılan bu yayından sonra sizin kamuoyundan özür dilemeniz gerekir."

Terör sevici HDP'nin Ağrı Milletvekili Taşdemir, şu yalanı ortaya atmıştı:

"Emekçi arkadaşımıza yapılan bu saldırıyı kınıyorum. Kabadayılık ile bu kenti yönetemezsiniz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abdullah Çiftçi canlı yayında bombayı patlattı: Türkiye petrol buldu
Gündem

Abdullah Çiftçi canlı yayında bombayı patlattı: Türkiye petrol buldu

Stratejist Abdullah Çiftçi, CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin petrol ve doğalgazı bulduğunu söyledi.
Erdoğan'dan zam müjdesi: 2 bin 500 lira ve 5 bin TL zam yapacağız
Ekonomi

Erdoğan'dan zam müjdesi: 2 bin 500 lira ve 5 bin TL zam yapacağız

Açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Pratisyen hekimlere 2 bin 500 lira, uzman doktorlara 5 bin lira zam yapacağız" mü..
Gökçek, Yavaş’a meydan okudu: Bu gece…
Gündem

Gökçek, Yavaş’a meydan okudu: Bu gece…

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a meydan okudu. Gökçek “Mansur Yavaş..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay