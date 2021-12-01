Terör sevici HDP'lilerin Savcı Sayan kumpası elinde patladı! O işçi konuştu

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HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın, korumaları ile birlikte Ağrılı bir işçiyi darbettiğini iddia etti. Bir Youtube kanalının canlı yayınına katılan Ağrılı işçi, HDP'li vekilin ortaya atıp, sol medyanın servis ettiği iddiayı yalanladı.

Ağrılı işçi, "Benim sayın Başkanımız Savcı Sayan ile hiçbir problemim yok. Kendisi beni kesinlikle ne darbetti ne de bana kötü bir söz söyledi. Beni darbedenlere bağırdı." dedi.

Başkan Sayan'dan 'özür dile' çağrısı!

İşçinin açıklamasını Twitter hesabından alıntılayan Ağrı Belediye Başkanı HDP'li vekile, "Özür dileyin" çağrısında bulundu.

"Dirayet hanım bizi suçlamak için çok uğraştınız. İşçi kardeşimizin evine gidip aleyhimize ikna etmeye çalıştınız olmadı.. Kendi Tv kanalınıza çıkardınız olmadı.. Bence sizin Tv’de yapılan bu yayından sonra sizin kamuoyundan özür dilemeniz gerekir."

Terör sevici HDP'nin Ağrı Milletvekili Taşdemir, şu yalanı ortaya atmıştı:

"Emekçi arkadaşımıza yapılan bu saldırıyı kınıyorum. Kabadayılık ile bu kenti yönetemezsiniz."