Terör sevici Fincancı'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret! Doktorlara kimin destek verdiği ortaya çıktı

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Terör sevici TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Fincancı'yı CHP Genel Merkezi'ndeki makam odasında kabul etti. Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba eşlik etti. Fincancı, görüşmede doktorların taleplerini iletti.

Şebnem Korur Fincancı'nın skandal sözleri

Geçmişte teröristbaşı Öcalan için özgürlük isteyen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, örgütün sözde gazetesine "Aşı milliyetçiliği yapamayız" açıklamasında bulunmuştu.

Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'nın onur konuğu olarak davet edildiği ATİK (Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu) Kongresi'nin sonuç bildirgesinde "Kahrolsun Faşist Türkiye Cumhuriyeti Devleti!", "Kürt halkına yönelik TC devletinin paranoyak – histerik bayrak şövenizmini kınıyoruz", "1915 Ermeni Soykırımını Lanetliyoruz! Ermeni halkının acısını paylaşıyoruz" ifadeleri yer almıştı.

PKK'nın Doğu ve Güneydoğu kentlerimizi harabeye çevirdiği ve büyük kalkışmanın provasını yaptığı Hendek olaylarında da Fincancı, TSK'ya karşı PKK terörünün yanında yer almıştı.

Fincancı, "Bu suça ortak olmayacağız" başlığıyla yayımlanan "Barış için Akademisyenler" bildirisine de imza atmıştı.

Fincancı, 2012'de kurulan sözde Barış için Öcalan'a Özgürlük Platformu'nun içinde de yer almıştı. Platformun Cezayir Restoran'daki ilk toplantısına ABD, Almanya ve İngiltere'den de davetliler yer almıştı.

Fincancı PKK'nın yayın organı Özgür Gündem gazetesine destek için nöbetçi genel yayın yönetmeni de oldu.