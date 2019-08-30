Terör sevici eski başkanların tehdit dolu ifadeleriyle mağdur edebiyatı yaptılar! T24 terör 24 oldu

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

T24, Murat Sabuncu imzasını taşıyan ve “Kürtler bir arada yaşamak ve demokratik siyaset istiyor, duyuyor musunuz?” başlığıyla yayınlanan bugünkü yazısında, PKK destekçiliğinden görevden alınan ve yerlerine kayyım atanan eski başkanlar Ahmet Türk ve Selçuk Mızaklı’nın ifadelerine yer vererek, PKK sevicilere desteğini gösterdi. FETÖ destekçiliğiyle tanınan T24, Yeni Yaşam ve Birgün’den sonra PKK destekçiliği yapan yayın organları arasına girmiş oldu.

Mızraklı’nın tehdit dolu ifadelerine yer verdiler!

PKK sevicilere destek veren T24, Mızraklı’nın devleti PKK üzerinden korkutmaya çalıştığı ifadelere yer verdi. Mızraklı ise “Ben topluma, gençlere şimdi ne diyeceğim? Bakın devlet bu kayyım kararıyla birlikte dağın yolunu açtı. ...sonu çok ağır olur.” ifadelerini kullanarak terör destekçilerini görevden alan devleti, PKK’ya yol açmakla tehdit etti. PKK destekçisi olduğu buradan dahi anlaşılan sözde belediye başkanları için destek mesajları veren T24 ise, dolaylı yoldan PKK’ya destek vermiş oldu.



