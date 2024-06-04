Terör sevici DEM'liler TBMM'de kürsüyü işgal etti!
Hakkari Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında gözaltına lınınca harekete geçen DEM'liler, son provokasyonlarını da TBMM kürsüsünde yaptı.
DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Hakkari Belediyesi'ne kayyım atanmasını TBMM kürsüsünde hedef aldı.
DEM'li Parlak'ın konuşmasının sonuna doğru diğer DEM Partili milletvekilleri de kürsüye geldi. Milletvekilleri ellerindeki ‘Belediyeler bizimdir, gaspa izin vermeyeceğiz’ yazılı dövizleri kaldırdı.
Oturuma iki defa ara verildi!
TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca milletvekillerini uyardı ardından oturuma 10 dakika ara verdi.
Aranın ardından milletvekilleri kürsüden ‘Kayyıma hayır’, ‘Kayyım gidecek, halk kalacak’ şeklinde slogan attı. Bunun üzerine Karaca ikinci defa oturuma ara verdi.
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