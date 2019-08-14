Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Türkiye karşıtlığı tam gaz devam ediyor. 2013 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te öldürülen terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Sakine Cansız için, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İnsanlık yine kaybetti.” İfadelerini kullanarak yas tutan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı.

Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün MİT TIR’ları kumpası davasında tutuklu bulunan kapatılan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eren Erdem’in tutukluluğuna ilişkin bir videolu mesaj yayınlayan Kaftancıoğlu, skandal açıklamalarda bulundu. Paylaşımında, devletin gizli sırlarını ifşa ettiği gerekçesiyle cezaevine konulan Erdem’in bir tutuklu değil bir ‘esir’ olduğunu savunarak, ‘esir’ kavramını Türk yargısı tarafından suçu karıştığı gerekçesiyle tutuklanan bir isim için kullanması dikkat çekti. Savaşlarda kullanılan ‘esir’ kavramını Türkiye’ye yakıştıran skandala imza atan Kaftancıoğlu, bu hareketiyle Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi yaptı.