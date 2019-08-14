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Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

2013 yılında Fransa’’nın başkenti Paris’te öldürülen terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Sakine Cansız için attığı tweele yas tutan CHP İstanbul İş Başkanı Canan Kaftancıoğlu, MİT TIR’ları ihaneti davası nedeniyle tutuklanan kapatılan Karşı gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Eren Erdem’iN Türkiye tarafından ‘esir’ alındığını söyleyerek, Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi yaptı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:47

 yeniakit.com.tr 

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlunun Türkiye karşıtlığı tam gaz devam ediyor. 2013 yılında Fransa’nın başkenti Paris’te öldürülen terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Sakine Cansız için, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İnsanlık yine kaybetti.” İfadelerini kullanarak yas tutan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bir kez daha Türkiye’yi hedef aldı.

Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün MİT TIR’ları kumpası davasında tutuklu bulunan kapatılan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eren Erdem’in tutukluluğuna ilişkin bir videolu mesaj yayınlayan Kaftancıoğlu, skandal açıklamalarda bulundu. Paylaşımında, devletin gizli sırlarını ifşa ettiği gerekçesiyle cezaevine konulan Erdem’in bir tutuklu değil bir ‘esir’ olduğunu savunarak, ‘esir’ kavramını Türk yargısı tarafından suçu karıştığı gerekçesiyle tutuklanan bir isim için kullanması dikkat çekti. Savaşlarda kullanılan ‘esir’ kavramını Türkiye’ye yakıştıran skandala imza atan Kaftancıoğlu, bu hareketiyle Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi yaptı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:47
  1. İstanbul
  2. Eren Erdem
  3. canan kaftancıoğlu
  4. Sakine Cansız

YORUM YAZ

  • NurNur49 dk önce
    Çirkin yaratık içinin pisliği vurmuş yüzüne yok böyle bir dünya Allah bütün teröristlerin ümmet düşmanlarının belâsını versin ysşasın cehennem kafirler için
  • YENİ TÜRKİYE*LİYENİ TÜRKİYE*Lİ58 dk önce
    Bu canan denen TÜRKİYE DÜŞMANI. Bu xanan mademki TÜRKİYE DÜŞMANI o halde bu ülkede savcı yokmu, hakim yokmu. Daha doğrusu adalet hukuk yokmu? Ben bu canan kadar bir şeyler yazsam şimdi hangi cezaevinde olurdum bilemiyorum. Demekki bazılarına kanun işler bazılarını hiç görmez. Çok yazık......
  • NurNur59 dk önce
    Ya defol git kadın yada çık kandile adamın asabını bozma yaratık bu ülke bayılmıyor sana teröristlerseni bekler yallah seni o mevkiye taşıyanın Allah cezasını versin
  • Ekrem trilyoneroğlu nun sağ kolu.. Pardon sol koluydu bu gafilEkrem trilyoneroğlu nun sağ kolu.. Pardon sol koluydu bu gafil1 sa önce
    2002 yılında seçime 9 gün kala ak partiye kapatma davası açan sabih kansızoğlu vardı bir zamanlar... Bu militan birde mağdur edebiyatı yapıyor bildiğin dhkpc tkpml tikko cu lardan azılı militan bu
  • onuncu köyonuncu köy1 sa önce
    insanlik senin siyaset arenasina ciktigin gun kaybetti.... basimiz sagolsun..
  • Kürşat Kürşat 1 sa önce
    Bu avradı esir alacak bir babayiğit yokmu bu ülkede.

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