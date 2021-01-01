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Gündem Terör sevici Alman'dan bomba Erdoğan itirafı: Bizi ciddiye almıyor
Gündem

Terör sevici Alman'dan bomba Erdoğan itirafı: Bizi ciddiye almıyor

TBMM tarafından kabul edilen Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi, Almanya’da tepkilere neden oldu. Gezi Kalkışmasının destekçilerinden Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Claudia Roth küstah bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik baskıların artırılmasını talep etti. Roth ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararına rağmen terör destekçisi Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmamasını da eleştirerek, Erdoğan'ın AİHM kararlarını ciddiye almadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 17:02:00 -
Terör sevici Alman'dan bomba Erdoğan itirafı: Bizi ciddiye almıyor

TBMM tarafından sivil toplum grupları üzerinde çeşitli şekillerde müdahale edilmesinin önünü açan kanun teklifine Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Claudia Roth tarafından tepki gösterildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik baskıların artırılmasını isteyen Roth, Türkiye'ye yönelik silah sanayii ürünlerinin ihracatının, Alman denizaltılarını da kapsayacak şekilde durdurulması gerektiğini ifade etti.

Roth, "Almanya'nın ve Avrupa Birliği'nin, bu otokratik rotaya daha fazla tahammül etmeyeceklerini gösteren güçlü bir sinyalin, Başkan Erdoğan'a verilmesinin zamanı çoktan geldi" dedi.

Deutsche Welle'nin haberine göre TBMM'den geçen yasanın, "Türk toplumunun ve siyasetinin, otokratik dönüştürülme sürecinde bir kilometre taşı" olduğunu dile getiren Claudia Roth, burada amacın eleştirel sesleri susturmak olduğunu öne sürdü.

"Erdoğan AİHM kararlarını ciddiye almıyor"

Alman Meclis Başkan Yardımcısı Roth, terörle mücadele yasalarının, muhalefete ve sivil toplum kuruluşlarına karşı kullanılarak istismar edilmesinin Türkiye'de bir gelenek olduğunu dile getirdi.

Roth ayrıca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararına rağmen, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmamasını da eleştirdi. Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyesi olduğunu ve bu sebepten dolayı AİHM kararlarını uygulama yükümlülüğü altında bulunduğunu belirten Roth, "Erdoğan'ın bir kez daha AİHM kararlarını ciddiye almadığını gösterdiğini" belirtti.

Geçen hafta sonunda kabul edilen ve Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek olan yasa, İçişleri Bakanlığına, hakkında soruşturma açılan dernek yöneticilerini, mahkemeden karar çıkana dek görevden alma, dernekleri kapatma ya da buralara kayyum atama ve derneklerin mal varlığına el koyma gibi haklar tanıyor.

 

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