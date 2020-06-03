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Siyaset

Terör sempatizanı Osman Baydemir'den skandal sözler: Bu bizim devletimiz değil

HDP eski Diyarbakır Belediye Başkanı ve eski milletvekili Osman Baydemir Londra’da yayın yapan Telgraf Aktuel'e verdiği demeçte "Bu devlet bizim devletimiz değil, bu meclis maalesef bizim meclisimiz değildir." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 12:16:00 - 2020-06-03 12:25:57
Terör sempatizanı Osman Baydemir'den skandal sözler: Bu bizim devletimiz değil

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski milletvekili ve Diyarbakır eski Belediye Başkanı Osman Baydemir, skandal sözler sarfetti. Londra’da yayın yapan Telgraf Aktuel’in Osman Baydemir ile gerçekleştirdiği söyleşide Baydemir şunları söyledi:

“Bu devletin demokratik cumhuriyete dönüşeceği yok. 100 yılın muhasebesinin yapılması gerekiyor. Bu devlet bizim devletimiz değil, bu meclis maalesef bizim meclisimiz değildir. Bunu hepimiz haykırmalıyız. Bizim öncelikle halkımızın zihin dünyasına ve yürek dünyasına bu devletin ve bu devletin tüm mekanizmalarının artık Kürdün, Alevinin veya ötekisinin devleti ve mekanizmaları olmadığı gerçeğini nakış gibi işlememiz lazım.”

Osman Baydemir Türkiye’nin demokratik yollardan değişmeyeceğini öne sürerek, demokratik olmayan yolları çözüm olarak öneriyor.

“Bu rejimin artık demokratik değerlerle değişmeyeceği, değişmek istemediği bir değil, onlarca kez test edilmiştir. Değişip dönüşecek bir rejim yok karşımızda, yıkılması gereken ve enkazları içerisinde kaybolması gereken, boğulması gereken ceberut bir rejim ile karşı karşıyayız. (…) Bu rejimin demokratikleşeceği yok, bu devletin demokratik bir cumhuriyete dönüşeceği de yok. Dolayısıyla bu yüzyılın muhasebesinin bir kez daha yapılmasının gerektiğinin vakti gelmiştir diye düşünüyorum.”

Osman Baydemir Türkiye Kürtlerine itaatsizlik öneriyor ve bölünme yönünde isyana çağırıyor:

“Bu devlet maalesef bizim devletimiz değil, bu Meclis maalesef bizim meclisimiz değildir. Bunu hepimiz haykırmalıyız. (…) Bu devlet Diyarbakır’da meşrutiyetini yitirmiştir, çünkü sandığı ortadan kaldırmıştır. Bu devlet orada bir işgal devletidir, bir sömürge devletidir.”

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Yorumlar

hizipsavar

O ZAMAN BU DEVLET SENİN DÜŞMANINDIR düşmanlarda oturup kahve içmez. bu topraklar sizin oyun alanınız veya kendiniz tatmin mekanınız değildir. onca kanın üstüne yenileri dökülür ama topraklar verilmez. bunu en iyi sahiplerin ve dedelerin bilir.biz bekliyoruz yeter ki siz gelme cesaretini gösterin.
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Şanlıurfa

İdam yok, elbette tilki kendini aslan sanıyor. Bu alçak hain değilde nedir
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