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Terör saldırısının ardından CHP'den tepki çeken hareket! Bakın ne yapacaklar

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, terör saldırısının ardından terörün ekmeğine yağ süren provokatif paylaşımları engellemek için alınan kısıtlama kararı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-11-14 21:32:00 -
Terör saldırısının ardından CHP'den tepki çeken hareket! Bakın ne yapacaklar

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, terör saldırısının ardından terörün ekmeğine yağ süren provokatif paylaşımları engellemek için alınan kısıtlama kararı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını duyurdu.

İstiklal Caddesi'nde meydana gelen terör saldırısının ardından Türkiye'deki internet servis sağlayıcıları tarafından sosyal medya platformlarına erişimin kısıtlandı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, provokatif paylaşımların önüne geçilmek için alınan kararı yargıya taşıyacaklarını söyledi.

Tekin, "BTK, kendilerine verilen görevi yetkisi dışında kullanarak insanların temel hak ve özgürlüklerini ellerinden almışlardır. BTK İstiklal Caddesi'ndeki terörist saldırının ardından Twitter'a girişi kısıtladı. Ancak BTK Başkanı başsağlığı mesajını Twitter'dan yayımladı. İlgili kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun "görevi kötüye kullanma", "bilişim sistemlerinin işleyişini engelleme" ve "haberleşmenin hukuka aykırı yollarla engellenmesi" suçlarını düzenleyen hükümleri uyarınca cezalandırılmalarını talep edeceğiz. Burası muz cumhuriyeti değil, Türkiye Cumhuriyeti. AK Parti'nin seçim ofisi gibi görev yapamazsınız. Herkes milletin haber alma hürriyetine saygı gösterecek. Bu uygulama açıkça sansürdür, hukuka ve kanuna aykırıdır." iddialarında bulunmaya kalktı.

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Yorumlar

eflatun

fransa + inglilerin desteklediği ve 1938de atatürkün emriyle bastırıldığı sanılan dersim isyanı amerikanın türkiyedeki piyonu chpkk ile devam ediyor chpkk artık çok acilen kapatılmalı kemal k. kaçmadan yakalanıp ömürboyu hapsedilmeli

Ali

Pkk'nın Çaycı gürsel'i
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