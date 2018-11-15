0553 313 94 23

'Terör propagandası' yapan DBP'li yöneticilerin cezası kesildi

Şanlıurfa'da "terör örgütü propagandası yaptıkları" gerekçesiyle yargılanan DBP'li Suruç eski belediye meclisi üyesine 10 yıl 8 ay, Suruç eski ilçe yöneticisi olan 2 kişiye ise 7 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası kesildi.

15 Kasım 2018 Perşembe 11:28
'Terör propagandası' yapan DBP'li yöneticilerin cezası kesildi

Şanlıurfa'da "terör örgütü propagandası yaptıkları" iddiasıyla yargılanan DBP'li Suruç eski belediye meclisi üyesine 10 yıl 8 ay, Suruç eski ilçe yöneticisi olan 2 kişiye ise 7 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası verildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanıklar DBP eski Suruç Belediye Meclisi üyesi İbrahim Uğurlu, DBP eski Suruç ilçe yöneticilerinden İsmail Şahin ve Sami Kılıç ile avukatları katıldı.

İnkar ettiler

Son sözü sorulan sanıklar, herhangi bir örgütün propagandasını yapmadıklarını savunarak, beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı ise mütalaasında, sanıkların, ilçede DBP'li belediyenin döneminde gerçekleştirilen programlarda, terör örgütünü övücü konuşmalar yaptığını, terörist cenazelerine katıldıklarını, terör örgütü PKK'nın lehine toplantı ve gösterilere katıldıklarını belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan sanık İbrahim Uğurlu'ya 10 yıl 8 ay, İsmail Şahin ve Sami Kılıç'a ise 7 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vererek, tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Sanıklar, 12 Aralık 2016'da ilçede düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak, tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 11:28
  1. Şanlıurfa
  2. PKK
  3. DBP

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Terör propagandası' yapan DBP'li yöneticilerin cezası kesildi
    1. 'Terör propagandası' yapan DBP'li..
    2. Rusya'da telefon ödemesini küvet..
    3. Arabistan talimatı verdi! Savaş dursun
    4. Sağlık harcamaları 2017 yılında yükseldi
    5. Provokatör Kemalistlere vatandaştan..
    6. İstemezükçülerin yeni hedefi şehir..
    7. Turan Kışlakçı: Cemal'in sesi onları..
    8. Sobayı yakayım derken evini ateşe verdi
    9. Türkiye’nin demir yumruğunu yiyen..
    10. Yerel mahkeme AYM’yi takmıyor
    11. Kar yağışı, Doğu Anadolu'yu vurdu! 270..
    12. Aydın'ın Didim ilçesinde 2 muhtar..
    13. "Türbanlılar dikkate alınmayacaktır"..
    14. 7 bin 21 bekçi alımları ne zaman?
    15. Çocuk istismarı sanığına 6 yıl 8 ay,..
    16. Bakan Turhan: İptal yok öteleme var
    17. Taksi sürücüsü turist müşterisini darp..
    18. Niğde'de aynı aileden 3 kişi sobadan..
    19. Ormanda uyuşturucu kullanan..
    20. ‘Mahir Eller’ Suriyelilere dokunacak
    Bir köy Müslüman oldu!
    Bir köy Müslüman oldu!
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    'Adı bile hazırdı Türkiye darbe vurdu' PKK'lı terörist böyle itiraf etti
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Skandal! Homo FETÖ'cü, cezaevinde avukatıyla basıldı
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Türkiye doğalgaz kaynağı buldu! Sondaj başlıyor
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık
    Açıklandı! Türkiye'ye dönene 24 bin TL aylık

    Günün Karikatürü

    15 Kasım 2018
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    Diriliş Ertuğrul'da tarihi hata: Tarihte örnek bir şahsiyet olan Umur Bey kimdir?
    İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...
    İngiliz generalden Münbiç açıklaması: Türk ordusuna...