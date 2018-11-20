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"Terör propagandalarına izin verilmemeli!"

Diyarbakır Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, Abdullah Öcalan ile görüştürülmediklerini öne sürüp açlık grevine başlamasına ilişkin açıklamada bulunan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, "Bu durum açıkça teröre ve teröristlere destektir. Bundan sonraki süreçte de terör örgütüyle alakalı provokasyonlara, eylemlere asla izin verilmemelidir. Çünkü biz şehit ve gazi ailelerinin yüreğini sızlatıyor” dedi.

20 Kasım 2018 Salı 12:51

Resul Ekrem Şahan  Ankara

HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven, terör örgütü PKK lideri bebek katili Abdullah Öcalan ile görüştürülmediklerini öne sürüp tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi'nde açlık grevine başladı. HDP Diyarbakır Milletvekilleri Saliha Aydemir ve Dersim Dağ'ın da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarından 16 kişi de Leyla Güven'e destek için başlattıkları açlık grevi tepkiyle karşılandı.

Terör örgütü liderini savunmak asla doğru değil

AK Parti 24. Dönem Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten, “50 bin insanın ölümünden sorumlu olan bir terör örgütünün lideri olduğu iddiaları var. Böyle bir terör örgütü lideriyle ilgili seçilmiş milletvekillerinin bu tür eylemlerde bulunmuş olması teröre en büyük destektir. Onunla birlikte olduğunu ve terör örgütü liderinin yaptığı işlerinin meşru olduğu anlamına da gelmiş oluyor. Dolayısıyla meclis çatısı altında milletvekillerinin hâlâ eskisi gibi davranışlar sergilemeleri doğru değil” ifadelerini kullandı.

Terör propagandasına asla izin verilmemeli

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen de, “Ülkenin gazi meclisinde milletvekili sıfatı taşıyan HDP milletvekilleri bebek katili bölücü terör örgütü başı Abdullah Öcalan için açlık grevi yapabiliyorsa vay halimize! Terörist lideri için açlık grevinde bulunan milletvekilleri için gerekenlerin biran önce yapılması gerekiyor. Terörist olarak kabul edilmiş, ayrıca 40 bin kişinin kanını elinde bulunduran bir terör örgütü lideri için yapılan grevin ifade özgürlüğü ile hiçbir şekilde alakası yok. Bu durum açıkça teröre ve teröristlere destektir. Bundan sonraki süreçte de terör örgütüyle alakalı provokasyonlara, eylemlere asla izin verilmemelidir. Çünkü biz şehit ve gazi ailelerinin yüreğini sızlatıyor” görüşünü dile getirdi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 12:51
  1. Ankara
  2. HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven
  3. PKK
  4. PKK lideri bebek katili Abdullah Öcalan
  5. Abdullah Öcalan
  6. Diyarbakır Cezaevi
  7. Saliha Aydemir
  8. Dersim Dağ
  9. AK Parti 24. Dönem Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten
  10. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen

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