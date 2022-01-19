Terör partisinin kirli çamaşırları... Mazbatalı teröristler!

Terörist sözlüsü Volkan Bora ile fotoğrafları çıkan Semra Güzel’in dokunulmazlığı oylamayı beklerken, eski ve yeni pek çok HDP Milletvekilinin PKK kamplarında boy gösterdiği ortaya çıktı.

Teslim olan teröristlerin ifadelerine göre Kandil’den Gara’ya kadar birçok terör kampını ziyaret eden HDP’liler, yaralı teröristlerin tedavilerini yaptırdı, örgüte silah taşıdı, resmi plakalı araçlarıyla terörist servisi çekti.

Eski yeni hepsinin yolu düşmüş

Teröristlerin anlatımlarına göre hali hazırda Meclis’te bulunun Batman Milletvekili Feleknas Uca, Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, Tunceli Milletvekili Alican Önlü, İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ile eski milletvekilleri Dilak Öcalan, Nadir Yıldırım, Aysel Tuğluk, Çağlar Demirel, Ziya Pir, Sırrı Süreyya Önder, İdris Baluken, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Sırrı Sakık, Ertuğrul Kürkçü, Faysal Sarıyıldız, Leyla Birlik, Ferhat Encü, Aycan İmrez ve Leyla Güven değişik zamanlarda terör örgütünün kırsal yapılanmasına ziyaretlerde bulundu.

Elebaşları ile görüştüler

Eski milletvekillerinin ziyaretleri de Meclis çatısı altında olduğu dönemlerde gerçekleşti. Bu ziyaretlerin bazılarında Murat Karayılan, Cemil Bayık, Sabri Ok, Bese Hozat ve Muzaffer Ayata gibi örgüt elebaşları ile görüşüldü. İşte teslim olan teröristlerin anlattıkları: 2019 yılında teslim olan S.Ö: Milletvekilliği yaptığını bildiğim Dilek Öcalan ve Nadir Yıldırım ayrı ayrı olarak Irak’ın Kuzeyi Kandil bölgesine gelerek Bese Hozat ve Cemil Bayık ile görüştü.

Sabri ok ve muzaffer ayata ile gizli görüşme

2018 yılında teslim olan H.T: Muzaffer Ayata (terör örgütünün kurucularından) korumalığını yaptığım süre içerisinde o zamanki HDP milletvekillerinden 2 erkek, 1 bayan şahsın Sabri Ok ve Muzaffer Ayata ile gizli görüşme yaptıklarını biliyorum. Bu milletvekillerinden biri HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım’dı. Diğer 2 milletvekilini hatırlamıyorum.

Gara’dan mahmur’a terör yolculuğu

2021 yılında teslim olan M.U: Haziran 2019’da 7 örgüt mensubu ile birlikte Gara alanından araç ile 1.5 saat yolculuk yaptıktan sonra yolda başka bir aracın yanında durduk. Bu araçtan HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir olduğunu öğrendiğim şahıs inerek bizim aracımıza bindi. Kendisi sivil kıyafetliydi, yanında sırt çantası ve poşetler bulunmaktaydı. Yaklaşık 1 saat araç yolculuğundan sonra Mahmur Kampı’na vardığımızda bize hoşça kal diyerek araçtan indi ve başka bir araca bindi.

Her taşın altında Feleknas Uca var

2017 yılında teslim olan M.Y: Tam tarihini hatırlayamıyorum ancak Bazı HDP milletvekilleri Hakurk bölgesine geldi. O süreçte belediye başkanları ve HDP milletvekilleri farklı zamanlarda kırsal alana gelip gitmekteydiler. Hakurk bölgesine o süreçte gelen milletvekilleri Çağlar Demirel, Ziya Pir, Feleknas Uca. Kırsal alandan farklı zamanlarda örgüt mensuplarını araçlarına alarak Sur ilçesine geçişlerine yardım etmek amacıyla götürdüklerini biliyorum. Bu milletvekilleri araçları durdurulmadığı için milletvekili kimliği ile kontrol noktalarından rahatlıkla geçebiliyordu.

Hastaneden Aysel Tuğluk kaçırdı

2019’da teslim olan M.D: DEAŞ ile girdiğim çatışmaların birisinde Miştenur Tepesi’ni almak isterken yanımda el bombası patlaması sonucu sol ve sağ ayak, sol kol ve sol gözümden yaralandım. 2015’te DEAŞ ile girdiğim çatışmada yaralandım. Suriyeli olarak düzenlenen sahte kimlikle Şanlıurfa’da tedavi gördüm. HDP ya da DBP’den şahıslar bana refakatçi oldu. Yakalanmamam için beni hastaneden o sıralarda Van Milletvekili olan Aysel Tuğluk çıkarttı. Ben henüz yürüyemediğim için tekerlekli sandalye plakasını hatırlamadığım cip tarzı bir aracın arka koltuğuna bindirildim. Aracın içerisinde Milletvekili olan Aysel Tuğluk vardı. Tuğluk bana, “Geçmiş olsun. Seni buradan alıp Nusaybin’e götüreceğiz” dedi. Sonra da ihtiyacın olur diyerek bana 200 dolar para verdi.

Demirtaş ve Yüksekdağ araçla mühimmat getirdi

2021 yılında teslim olan E.A: 2015 yılı içerisinde Aysel Tuğluk, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın Kobani’ye geldiklerini gördüm. Geldikleri araçlar mühimmat yüklü araçlardı. Bu mühimmatlar örgüt mensupları tarafından bulunduğumuz alanın cephaneliğine indirilmişti.…

2016 yılında teslim olan N.G:…2015 yılı içerisinde HDP milletvekili olan Sırrı Süreyya Önder ve İdris Baluken iki defa bulunduğumuz yere geldiler.

Alican Önlü ile Kandil’e gittik

2016 yılında teslim olan F.K: Zozan kod adlı yaralı örgüt mensubu, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran’a ait bir araçla Şanlıurfa iline götürülerek tedavi ettirildi. 15-20 gün sonra yine Başaran’a ait araçla Sason kırsalındaki kamp alanına getirildi. 2019 yılında teslim olan S.B: 2015 yılı başlarında Kandil’de düzenlenecek etkinliğe gidiyorduk. Terör örgütüne milislik yapan şahısların servis aracı olarak kullandığı aracın Toyota marka beyaz renkli pikabın yanına geldiğimizde araç şoförü ile birlikte Alican Önlü (HDP Milletvekili) isimli şahsı gördüm ve aynı araca binerek Kandil alanında terör örgütünün Kortek asayiş noktasını geçerek Binari Kandil alarak adlandırılan yere geldik. Önlü orada yanımızdan ayrıldı.

Güzel’in fotoğrafları ek delil oldu

PKK’lı terörist ile fotoğrafı çıkan HDP Milletvekili Semra Güzel’e ait fotoğraf, bilgi ve belgeler Anayasa Mahkemesi’nde görülen HDP’nin kapatma davasına ek delil olarak gönderildi. Teröristlerle beraber futbol oynadı, yürüyüş yaptı, hatıra fotoğrafları çektirdi. Milletvekili Semra Güzel’in terörist ile çektirdiği fotoğraflar, bilgi ve belgeler HDP’nin kapatılmasıyla ilgili davaya ek delil oldu.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan dosyada Adıyaman kırsalında öldürülen terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkan Semra Güzel ilgili belge ve ifadeler yer aldı. Eski HDP Milletvekili Behçet Yıldırım ile ilgili belgeler de dosyaya konuldu. 2 dosya dolusu belge, HDP’nin Anayasa Mahkemesi’ndeki kapatılma davası dosyasına koyulması için ek delil olarak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.

Resmi plakayla sınırdan geçtiler

2020 yılında teslim olan E.A: “HDP, PKK’ya eleman kazandırma faaliyetleri yürütür. Ayrıca Türkiye’ye gelen örgüt üyelerine maddi olarak yardım ederler. Milletvekili olan Faysal Sarıyıldız, Leyla Birlik, Ferhat Encü, Aycan İrmez, Leyla Güven, Feleknas Uca’nın resmi plakalı araçlarıyla örgüt üyelerini sınırdan Türkiye tarafına geçirdiklerini duydum. Feleknas Uca ayrıca 2018 yılında Sincar’ın Bare bölgesine gelerek bizimle görüşmüştü...” 2020 yılında teslim olan Ş.T: “Tam tarihini hatırlamamakla birlikte Selahattin Demirtaş yanında HDP heyetiyle birlikte Cemil Bayık, Murat Karayılan ve Sabri Ok’un da aralarında bulunduğu bir heyetle Kandil bölgesinde bir toplantı düzenledi. Hatta ben Demirtaş ile fotoğraf çektirdim…” (Yeni Şafak)