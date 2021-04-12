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Yerel Terör örgütünün "üst düzey" ismi yakalandı!
Yerel

Terör örgütünün "üst düzey" ismi yakalandı!

Kahramanmaraş merkezli 3 ilde yapılan operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ın bombacısı ve sözde emiri yakalandı. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 15:52:00 - 2021-04-12 15:52:32
Terör örgütünün "üst düzey" ismi yakalandı!

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, cuma günü terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik Kahramanmaraş, Kayseri ve Gaziantep'te birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramada DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen S.A. (38), A.Ş. (44), H.H. (60), E.K. (38), H.E.H. (33) ile A.Ş. (34) gözaltına aldı.

DHA'nın haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerden A.Ş.'nin örgüt içerisinde bomba düzeneği üzerine eğitimler aldığı, 2013-2015 yılları arasında Suriye'nin Halep şehrinde birçok bombalı ve silahlı eylem düzenlediği belirlendi. S.A.'nın ise DEAŞ'ta kadı olarak sözde emir konumunda olduğu, cihat çağrısı yaparak örgüte katılımlar sağladığı, gençlere ve çocuklara ideolojik dini, şeri eğitimler verdiği, diğer 4 şüphelinin ise örgüt içerisinde silahlı faaliyetler yürüttüğü tespit edildi.

6 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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Yorumlar

Yasemin

ÇOK şükür Rabbime binlercee şükürler olsun RABBİME.
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