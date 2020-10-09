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Aktüel Terör örgütünün sözde komutanlarından biri ikna yoluyla teslim oldu
Aktüel

Terör örgütünün sözde komutanlarından biri ikna yoluyla teslim oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-09 19:37:35 -
Terör örgütünün sözde komutanlarından biri ikna yoluyla teslim oldu

VAN (AA) - Terör örgütü PKK'nın sözde komutanlarından birinin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK/KCK mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çalışmalar kapsamında, PKK/KCK terör örgütüne 2014 yılında Van-Başkale'den katılım yapan, 2014-2015 yılları arasında Irak-Metina, 2015-2018 yılları arasında Irak-Şengal ve 2018-2020 yılları arasında İran-Kalereş bölgelerinde takım komutanı olarak faaliyet yürüten bir bölücü terör örgütü mensubunun 09 Ekim 2020 günü Hakkari-Yüksekova Kotul Piyade Hudut Üs Bölgesine teslim olması sağlanmıştır."

Valilik açıklamasında, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam edeceği vurgulandı.

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