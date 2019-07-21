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Terör örgütünün sözde komutanından Türkiye’ye küstah tehdit! ‘Herhangi bir saldırı büyük bir savaşa dönüşecektir’

PYD şemsiyesi altında kurulan ve ABD’nin destek verdiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) sözde komutanı Mazlum Kobani Türkiye’yi tehdit ederek, ‘Askeri adıma karşın 600 kilometrelik bir cephe açacağız” dedi.

21 Temmuz 2019 Pazar 14:26
Terör örgütünün sözde komutanından Türkiye’ye küstah tehdit! ‘Herhangi bir saldırı büyük bir savaşa dönüşecektir’

Terör örgütü PYD şemsiyesi altında kurulan ve ABD’nin destek verdiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) sözde Genel Komutanı Mazlum Kobani Türkiye’yi tehdit etti.

PYD şemsiyesi altında kurulan ve ABD'nin destek verdiği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) sözde Genel Komutanı Mazlum Kobani (Abdi), Türkiye ve Fırat'ın doğusundaki Türkiye yanlısı grupların kendilerine yönelik herhangi bir adımına, Suriye'nin kuzeyinde Irak sınırı yakınlarındaki Haseke'ye bağlı el-Malikiye'den (Derik) ve Türkiye sınırı doğrultusunda Fırat nehri yakınlarındaki Ayn el-Arab'a kadar 600 kilometrelik bir cephe açarak cevap vereceklerini söyledi. Sözde komutan 5 kilometrelik bir güvenli bölge oluşturulmasını kabul etmeye hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

‘Büyük bir savaş’

Hollanda'da yayınlanan terör örgütü PKK'nın yayın organı “Yeni Özgür Politika” adlı gazeteye konuşan ve Suriyeli Kürt siteleri tarafından aktarılan röportajında Kobani, sahada, Suriye'nin kuzey sınırına büyük birlikler takviye eden Türkiye'nin atacağı her türlü adıma hazır olduklarını savunarak, “Afrin'de olanlar, burada (Fırat'ın doğusu) tekrar edilemez, buna asla izin vermeyeceğiz. Türk ordusunun bölgelerimizden herhangi birine askeri bir operasyon başlatması, büyük bir savaşa neden olacaktır” şeklinde konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Tel Abyad askeri operasyon gerçekleştirmesinin “bölgeyi Menbiç'ten Derek'e kadar büyük bir savaş alanına çevireceği' safsatasını uyduran Kobani, terör örgütünün liderliğinin kararını, başta ABD ve Fransa olmak üzere DAEŞ'la Mücadele Uluslararası Koalisyonu (DMUK) ülkelerine bildirdiğini belirtti. Sözde komutan, böyle bir savaşın Suriye'de ikinci bir iç savaşa yol açacağını ve Türkiye geri çekilinceye kadar devam edeceğini savundu.

‘Hazırlıklarımız var’ tehdidi

Türkiye'nin bölgeye yönelik olası bir askeri operasyonuna karşı Washington'ın tutumuna ilişkin olarak ise Kobani, “ABD ile DAEŞ'a karşı mücadele konusunda bir anlaşmamız var. Şu an Rakka ve Deyr-i Zor bölgelerinde DAEŞ'a karşı savaşıyoruz. Bize karşı bir saldırı olursa SDG içindeki Halk Koruma Birlikleri (YPG) sınır bölgelerine çekilecek. Bu da anlaşmaya zarar verecek” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzey sınırına büyük birlikler takviye ettiğini söyleyen Kobani, “Bizim de bunun için hazırlıklarımız var. Bir hata veya bir kıvılcım gerginliğe yetebilir. Fırat'ın doğusu ile Afrin aynı değildir. Bunlar iki farklı bölgeler. Burada, Afrin'de olanları tekrarlanamaz, buna asla izin vermeyeceğiz. Afrin'de stratejik bir karar aldık. Çatışmaların yayılmasını istemedik. Bunun Afrin'le sınırlı kalmasını istedik. Mesele buydu. Aynı şey Fırat'ın doğusunda olmayacak. Eğer Türk ordusu bölgelerimizden birine saldırırsa bu, büyük bir savaşa neden olacaktır” diye konuştu.

TSK'nın Tel Abyad askeri operasyon gerçekleştirmesinin “bölgeyi Menbiç'ten Derek'e büyük bir savaş alanına çevireceğini” söyleyen Kobani, “Bu bizim kararımız. Bu kararı ABD ve Fransa dahil herkese ilettik. Eğer saldırıya uğrarsak, sınır bölgesi 600 kilometrelik bir savaş bölgesine dönüşecek. Bu da Suriye'de ikinci bir iç savaş anlamına gelecek. Türkiye'nin stratejisi, Tel Abyad ve Kobani'yi kuşatmaya dayanıyor. Ancak herhangi bir saldırı, Türk devleti geri çekilinceye kadar devam edecek bir savaşa neden olacaktır” şeklinde konuştu. ABD ve DMUK'da yer alan diğer 73 ülkenin kendileriyle yapılan anlaşmanın zarar görmesini istemediklerini belirten Kobani, “Bu uluslararası bir konudur. Bu nedenle, Türk devleti üzerinde büyük bir baskı var, ancak aynı baskı Afrin'de yoktu” dedi.

‘Herhangi bir saldırı büyük bir savaşa dönüşecektir’ tehdidi

Güvenli bölgeyle ilgili olarak ise sözde komutan Kobani, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018'den bu yana yaptığı açıklamalarda, Türk ordusunun hazırlıklarını tamamladığını ve Fırat'ın doğusuna operasyon başlatacaklarını söylüyor. Bununla birlikte son yedi yıldır Türkiye'ye hiçbir saldırı yapılmadığını da biliyoruz. Ancak varlığımız Erdoğan ve Türk devleti için bir mesele, bir sorun. Biz her zaman yeni bir savaş istemediğimizi söylüyoruz. Büyük bir savaş. Yani, herhangi bir saldırı büyük bir savaşa dönüşecektir ve ateşkes de olmayacak. Müttefiklerimizden bu mesajı iletmelerini istedik. Bunu ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'e söyledik. Kendisi de memnuniyetle ileteceğini belirtti” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 14:26
  1. PYD
  2. ABD
  3. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Kobani
  4. Türkiye
  5. Fırat
  6. Ayn el-Arab (Kobani)
  7. Yeni Özgür Politika
  8. Kürtçe
  9. Suriyeli Kürt siteleri
  10. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  11. Deyr-i Zor
  12. Rakka
  13. Menbiç
  14. YPG
  15. DMUK

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