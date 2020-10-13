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Yerel Terör örgütünün deposu bulundu
Yerel

Terör örgütünün deposu bulundu

Gümüşhane'de PKK'lı teröristler tarafından kullanılan bir depo bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 16:06:00 -
Terör örgütünün deposu bulundu

Gümüşhane Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığının sorumluluk sahasındaki Kürtün kırsalında, Şehit Jandarma Er Ercan Ordu operasyonu icra edildi.

Bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen, arama ve tarama faaliyetleri de yürütülen operasyonda, ormanlık alan içerisinde toprağa gömülü yaşam malzemeleri ve motor yağı ele geçirildi.

Bölgede bölücü terör örgütü unsurlarına yönelik operasyonlar sürecek.

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