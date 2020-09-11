Terör örgütüne ‘Yıldırım’ şoku! 1003 personel katıldı

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Son yapılan operasyonlarda büyük kayıplar veren teröristlerin, mühimmat ve yığınakları da imha edildi.

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs sürecinde bile ince detayları elde edip, ekiplerin art arda operasyonları PKK’yı bezdirdi.

1003 personelin katıldığı yeni operasyon resmen ilan edildi. Siirt'te Yıldırım-11 İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada duyuruldu.

Sabah gelen bilgilere göre Yıldırım operasyonları kapsamında yeni bir operasyon daha başladı. Operasyona 1003 personel katıldı.

Yıldırım-10 operasyonundan da haberler geldi. PKK'ya yönelik düzenlenen 'Yıldırım-10 Norduz Operasyonu'nda teröristlerin kullandığı mağarada silah, mühimmat, el yapımı patlayıcı (EYP) ile tuzaklanmış havan ve top mühimmatı ele geçirildi. Malzemeler mağara ile birlikte imha edildi.