Terör örgütüne "Yıldırım" darbesi: 38 PKK'lı terörist öldürüldü

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, aylık basın bilgilendirme toplantısında ağustos ayında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Giresun'da eşine az rastalanır bir sel felaketi yaşandığını hatırlatan Çataklı, 5'i jandarma personeli 11 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 4 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının devam etttiğini belirtti.

Sel nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyen Çataklı, "22 Ağustos gecesi, sel felaketi haberini alır almaz İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu tarafından Sayın Cumhurbaşkanımız bilgilendirilmiş, AFAD koordinesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarımız, jandarmamız, emniyet güçlerimiz ve sahil güvenlik ekiplerimizin gecikmeksizin anında sel bölgesine intikali sağlanmıştır. AFAD Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan Türkiye Afet Müdahale Planı'mız var. Bu plan çerçevesinde hızlıca organize olduk. Bölgenin ihtiyaçlarını hızla tespit ettik." diye konuştu.

Ortaya koydukları planlı çalışma ve afet yönetimi noktasındaki hazırlıklar sayesinde durumun kısa sürede kontrol altına alındığını vurgulayan Çataklı, "Sel birikintisi temizlenmiştir. Hasar tespitleri yapılmış, selden zarar gören vatandaşlarımızın acil ihtiyaçları karşılanması için de gerekli nakdi yardım yapılmıştır. Vatandaşlarımızın hiçbir suretle yalnız bırakılmamasına gayret gösterilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bölgeye ziyareti hem vatandaşlarımıza moral vermiştir hem de destek ve talimatıyla normalleşme sürecinin etkili ve sürdürülebilir olması noktasında pozitif anlamda bir tablo oluşturmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Çataklı sözlerini şöyle sürdürdü:

"En önemli faaliyetimiz terörle mücadeledir. 15 Temmuz sonrası dönemde bu mücadeleyi iki ana koldan yürütüyoruz. Birincisi terörle mücadele, ikincisi de terörü oluşturan ve onu besleyen kaynaklarla mücadeledir. Terörle mücadelede önemli bir kaynak ve kapasite kullanıyoruz. Sadece içeride değil sınırlarımızın hemen yanı başında bulunan unsurlarla da mücadele ediyoruz. İçeride yaptığımız Yıldırım operasyonlarının 9'uncu fazı da devreye girdi. Yıldırım operasyonları kapsamında 38 terörist etkisiz hale getirilmiş, 63 mağara ve sığınak imha edilmiştir."