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Gündem Terör örgütüne darbe üstüne darbe: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi!
Gündem

Terör örgütüne darbe üstüne darbe: 5 terörist daha etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen 5 PKK'lı teröristin SİHA'lar ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 10:58:00 - 2021-04-29 11:02:50

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist SİHA'larımız ile etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi" denildi.

 

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