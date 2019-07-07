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Terör örgütüne büyük darbe! Afrin'de PKK'nın mühimmat deposu ele geçirildi

Suriye'nin Afrin kentinde, terör örgütü PKK/YPG'nin mühimmat deposu bulundu. Depoda 300 kilo patlayıcı, onlarca el bombası, füzeler ile mühimmat ele geçirilirken, 3 terörist yakalandı.

07 Temmuz 2019 Pazar 14:58
Terör örgütüne büyük darbe! Afrin'de PKK'nın mühimmat deposu ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Afrin kentinde, terör örgütü PKK/YPG'nin mühimmat deposu bulundu.

Aralarında Feylak Şam grubunun da bulunduğu Suriye Milli Ordusu güçleri, Afrin'in meydanı Ekbez köyünde bir evin; terör örgütü PKK/YPG'nin hücre evi ve mühimmat deposu olarak kullanıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen Suriye Milli Ordu güçleri, köydeki eve operasyon düzenledi. Yapılan baskında hücre evinde PKK/YPG'li 3 terörist yakalandı. Evde yapılan aramada ise 250 kilo TNT, 50 kilo C-4 patlayıcı, 90 el bombası, 20 havan topu mermisi, 12 Katyuşa füzesi, 200 el bombası fünyesi, 4 keskin nişancı dürbünü, çok sayıda dinamit lokumu ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ile bomba düzeneğinde kullanılan elektronik devreler ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 teröristin sorgulanmasına başlandı.

Kamyonetin deposunda 15 Katyuşa füzesi

Bu arada, bir gün önce de Fırat Kalkanı Harekatı ile özgürleştirilen Suriye'nin Çobanbey bölgesinde durdurulan bir kamyonetin yedek deposunda 15 Katyuşa füzesi ile 13 el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Terör örgütü PKK/YPG ile irtibatlı kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 14:58
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Afrin
  3. Suriye Milli Ordusu
  4. Operasyon
  5. terör operasyonu
  6. PKK'nın mühimmat deposu
  7. Terörle Mücadele

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  • ahmetahmet23 dk önce
    bu fuzeleri haydut ABD askerlerinin ve gorevlilerinin k.cina sokmak borcumuz oldu

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