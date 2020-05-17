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Dünya

Terör örgütüne bağlı isimden açıklama geldi: ABD ve Rusya anlaştı! Türkiye kalacak

Terör örgütü YPG yönetimindeki sözde özerklikten Suriye'deki son gelişmelere ilişkin bir açıklama geldi. Grup adına konuşan Bedran Çiya Kurd, Rusya ve ABD'nin Suriye konusunda anlaşma sağladığını ve Türkiye'nin bölgede aktif olarak kalmayı sürdüreceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 17:32:00 - 2020-05-17 17:41:32
Terör örgütüne bağlı isimden açıklama geldi: ABD ve Rusya anlaştı! Türkiye kalacak

Terör örgütü YPG yönetimindeki sözde özerklik adında konuşan terörist Bedran Çiya Kurd, Suriye'de bir takım anlaşmaların yapıldığını öne sürdü.

Terörist Bedran Çiya Kurd, "25 Haziran 2019’da ABD ve Rusya İsrail’in Tel Aviv kentinde bir araya gelerek Suriye'de konusunda anlaştı" dedi.

Önümüzdeki günlerde Suriye’nin yeni gelişmelere ve anlaşmalara gebe olduğuna işaret eden Kurd, bu duruma dair ise şunları söyledi:

“Bunun temeli bir yıl önce İsrail’de atıldı. 25 Haziran 2019’da ABD ve Rusya İsrail’in Tel Aviv kentinde bir araya gelerek bu konuda anlaştılar. Biz bu konuda stratejik kararların alındığını düşünüyoruz. Şimdi ise pratikte uygulanıyor. Rusya ve ABD Suriye’de bazı konularda anlaşmış durumda. Bu, ABD temsilcisi Jeffrey’in açıklamalarından da anlaşılıyor. İşte Rusya hariç tüm güçlerin Suriye’den çıkacağını söylüyorlar. Bu da Rusya lehine bir itiraftır. Ancak bu neye karşılık kabul edildi? Her iki güç de birbirlerinin çıkarları gereği bazı konularda geri adım atmış."

"Türkiye’nin varlığı ve bulundurduğu askeri noktaların da orada kalmasını kabul etmiş durumdalar"

Kurd, söz konusu "anlaşma"nın içeriğine dair ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kanaatimizce; Rusya İran’ın Suriye’den çıkarılması gerektiğini kabul etmiş durumda. İkincisi; Beşar Esed’in değiştirilmesini de kabul etmişler. Esad, Rusya için kırmız bir çizgi değil. Üçüncüsü; ise Rusya İdlib’in Türkiye’nin denetiminde kalmasını onaylamış. Heyet Tehrir El Şam (HTŞ/El Nusra) hariç diğer grupların denetiminde olmasına evet demiş. Türkiye’nin varlığı ve bulundurduğu askeri noktaların da orada kalmasını kabul etmiş durumdalar. Bu da ABD ve NATO’nun isteğidir. İki gücün de anlaştığını gösteriyor.”

Gelişmelerin, Suriye’nin siyasi geleceğinin nasıl şekilleneceğine dair ipuçları verdiğini dile getiren Kurd, Rusya ve ABD arasında ortak bazı adımlar atılabileceğine işaret etti. Rusya’nın Soçi ve benzeri bazı siyasi girişimlerin de ABD ve batılı ülkeler tarafından desteklendiğini hatırlatan Kurd, "Suriye için bazı konularda görüş birliği sağlanıyor. Önümüzdeki günler biraz daha netleşir bu konular. Rusya da batılı güçler, Birleşmiş Milletler ve koalisyon güçleri olmadan Suriye’de siyasi çözümün gelişmeyeceğini gördü. Bunlar sadece Şam ve Tahran ile başarıya ulaşamaz. İkincisi; Suriye krizinin askeri yollarla çözülmeyeceğini de anladı. Bu konuda adım atıp bazı yerleri aldı. Belli bir başarı da elde etti. Ancak bazı yerlerin NATO, ABD ve Avrupalı güçler için kırmızı çizgi olduğunu fark etti" değerlendirmesinde bulundu.

"Onlarsız Şam’da bir değişiklik yapamaz"

ABD'nin Rusyasız Suriye’de başarıya ulaşamayacağını anladığını ifade eden Kurd, "Onlarsız Şam’da bir değişiklik yapamaz. Rusyasız İran gibi bir gücü de Suriye’den çıkaramaz. Bunlar stratejik konulardır. Bu durumda ikisinin çıkarı gereği Suriye’de yeni anlaşma ve ortaklıklar gelişti” ifadelerini kullandı. (Mezopotamya Ajansı)

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Yorumlar

Yasasin be uzman cavus, akincilarin, yenicerin torunlari!

Amerika, rusia, izrael, iran, ne gizlice planliyorlar ne cevriyorlar kim takar, kim bir b.. veriyor, evel ALLAH hep bos ve baslarinda kabak gibi patlayacak. 
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oflu baba

turkiyenin kalmasi fakirin fukaranin karninin doymasi demektir yaralilarin tedavi hastalarin tedavi olmasi iyilesmesi demektir 
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