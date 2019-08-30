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Terör örgütüne ağır darbe! Sözde Bağdat valisi öldürüldü

Haşdi Şabi, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Bağdat valisi Abdusselam Hamed Hammud'un Enbar vilayetinde öldürüldüğünü açıkladı.

30 Ağustos 2019 Cuma 08:05
Terör örgütüne ağır darbe! Sözde Bağdat valisi öldürüldü

Irak'ta hükümeti destekleyen Şii milislerden oluşan Haşdi Şabi Heyeti yaptığı açıklamada, kendilerine bağlı güçler tarafından DEAŞ'ın sözde Bağdat valisi terörist Abdusselam Hamed Hammud'un öldürüldüğünü duyurdu.

Ülkenin batısındaki Enbar vilayetinde Haşdi Şabi'ye bağlı güçler tarafından düzenlenen bir güvenlik operasyonu sırasında "EbuNur" lakaplı Hammud'un kendini infilak ettirdiği ifade edildi.

6 koruması yakalandı

Hammud'un kendisini patlatma girişimi öncesinde yardımcısı ve 6 kişiden oluşan korumalarının ele geçirildiği kaydedildi.

Cesetlerin Irak ordusuna bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığına gönderildiği ancak Hammud'a ilişkin henüz resmi bir açıklamanın yapılmadığı ifade edildi.

Irak'ta DEAŞ'ın son durumu

Her ne kadar Aralık 2017'de ülkenin DEAŞ teröründen kurtarıldığı açıklaması yapılmış olsa da Iraklı yetkililere göre, doğudaki Diyala ve kuzeydeki Selahaddin ve Kerkük vilayetleri arasında abluka altındaki örgüt elemanları ferdi olarak bazı silahlı saldırılarda bulunmaya devam ediyor.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 08:05
  1. Haşdi Şabi Heyeti
  2. Haşdi Şabi
  3. DEAŞ
  4. Abdusselam Hamed Hammud

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