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Gündem Terör örgütüne ağır darbe! Bakan Akar'dan flaş açıklama
Gündem

Terör örgütüne ağır darbe! Bakan Akar'dan flaş açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarına katılan birlik komutanlarına hitap etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-24 18:24:00 - 2021-04-24 18:48:45
Terör örgütüne ağır darbe! Bakan Akar'dan flaş açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarına katılan birlik komutanlarına hitap etti.

Bakan Akar, "Metina ve Avaşin-Basyan'daki terör hedeflerine yönelik dün saat 17.40'tan itibaren başlatılan operasyonlara devam edilmektedir. Teröristlere ait 400'e yakın hedef kara ateş destek vasıtalarıyla, 60'tan fazla hedef ise Hava Kuvvetleri unsurlarımız tarafından vuruldu. Çok sayıda teröristin de bu operasyon sayesinde etkisiz hale getirildiği değerlendirilmektedir." ifadelerini kullandı.

Akar, dün akşam saat 17.40'tan itibaren Irak'ın kuzeyinde kara ateş destek vasıtalarını kullanmak suretiyle harekatın başladığını bildirerek, "Akabinde 19.20'den itibaren hava kuvvetlerimizin uçaklarıyla operasyonu sürdürdük, belirlenen hedeflere yöneldik. Daha sonra oradaki ortamın müsait olduğuna karar verdikten sonra saat 21.00'den itibaren hava hücum harekatımızı yani helikopterlerle komandolarımızı belirlediğimiz hedeflere ulaştırmaya başladık. Bunlar planlandığı şekilde kazasız belasız gerçekleşti" dedi.

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