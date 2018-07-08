Terör örgütüne ağır darbe!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şırnak Beytüşşebap Akarsu köyü Düzkavak bölgesinde 6 Temmuz'da yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin yeşil kategoride aranan "Serdar" kod adlı "Serkan Tan" olduğunun tespit edildiği bildirildi.

SÖZDE YÖNETİM TAYİN ETTİ TSK GEREĞİNİ YAPTI

Söz konusu teröristin sözde "Botan Saha Van Eyaleti 5'li Yürütme Sorumlusu" olduğu, daha sonra örgütün üst yönetimi tarafından sözde "Van Eyaleti Halkla İlişkiler ve Maliye Birimi Sorumlusu" olarak tayin edildiğinin belirlendiği kaydedildi.