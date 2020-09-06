Terör örgütünde iç hesaplaşma! Detay kan dondurdu
Evinin önünden kaçırılıp, dağlık arazide saatlerce işkence gören ve hastanedeki tedavisinin 12'nci gününde hayatını kaybeden Emrah Ağar isimli teröristin, terör örgütü DEAŞ'in sözde istihbaratçısı olduğu ve örgüt içerisindeki hesaplaşma nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı.
Konya'da evinin önünden kaçırılan ve saatlerce işkence edilen 27 yaşındaki terörist Emrah Ağar'ın eli kanlı örgüt DEAŞ'in sözde istihbaratçısı olduğu ve örgüt içerisindeki hesaplaşma nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı.
İddiaya göre; Emrah Ağar örgüt içerisinde faaliyet gösteren 'Takva' grubunun liderlerinden Abdulsamet Demir'in azmettirmesi sonucu öldürüldüğü iddia edildi.
Demir'in yakalanmasına ilişkin çalışmalar devam ederken; şüphelilerden Naci Ölmez, kardeşi Sedat Ölmez ve Abdullah Akdoğan tutuklandı.
Sağlık sorunları sebebiyle yüzde 90 raporu olan Emrah Ölmez (23) ise Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Terör örgütünde iç hesaplama
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbaratçısı Emrah Ağar, merkez Selçuklu ilçesindeki evinin önünden, 22 Temmuz Çarşamba günü 5 şüpheli tarafından kaçırıldı. Olayı gören Emrah Ağar'ın eşi durumu polis ekiplerine bildirdi.
İddiaya göre; dağlık araziye götürülen Ağar, 4 saat boyunca işkence gördü.
Daha sonra başka bir alana bırakılan Emrah Ağar'ın yardım seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan ilk müdahelenin ardından ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Emrah Ağar, 12 gün süren tedavisine rağmen öldü.