Terör örgütünde çözülme sürüyor

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucunda Mardin'de bir teröristin sınır duvarlarını aşarak güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları sonucunda bir örgüt mensubu daha teslim oldu.

Sınır duvarlarını aşarak Mardin'de teslim olan teröristle birlikte son 2 günde 6 örgüt mensubunun teslim olması sağlandı. İkna çalışmaları kapsamında 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 101'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığının koordinesinde yürütülen başarılı ikna çalışmaları sayesinde çözülmenin hızlanarak sürmesi bekleniyor.