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Dünya Terör örgütünde çözülme hız kazandı! Son rakam açıklandı
Dünya

Terör örgütünde çözülme hız kazandı! Son rakam açıklandı

Taşeron Terör örgütü PKK’da 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 225’e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 22:15:00 -
Terör örgütünde çözülme hız kazandı! Son rakam açıklandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 ve 2016 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak’tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 225’e yükseldi.

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