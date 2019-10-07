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Terör örgütünde büyük panik! Sivil kıyafetlerle dolaşmaya başladılar

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn kentinde PKK/YPG'li teröristleri operasyon korkusu sardı. ABD'nin bölgeden çekilmeye başlaması sonrası yalnız kalan teröristler panik halde sivil kıyafetlerle dolaşmaya başladı.

07 Ekim 2019 Pazartesi 14:56
Terör örgütünde büyük panik! Sivil kıyafetlerle dolaşmaya başladılar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmenin ardından ABD'li güçlerin Suriye'den çekilmeye başladıklarını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye'nin Doğusu'na yapılacak operasyon için emir bekliyor. Terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn kentinde teröristler panik halde sivil kıyafetlerle dolaşmaya başladı.

Bölgede bir evin etrafı tellerle çevrildiği gözükürken, sınıra yaklaşık 400 metre ilerinde çadır kuran teröristler göze çarptı.

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 14:56
  1. PKK
  2. YPG
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Donald Trump
  5. TSK
  6. Suriye

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