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Terör örgütünde büyük panik! Çöküş resmen başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin "taarruz anlayışıyla" başlattığı başarılı operasyonlar sonucunda terör örgütüne ağır darbe vuruldu. Özellikle örgüt elebaşlarının etkisiz hale getirilmesi, iç çekişmeleri ve kavgaları da beraberinde getirdi.

16 Ağustos 2018 Perşembe 18:53
Terör örgütünde büyük panik! Çöküş resmen başladı

Korku ve panik nedeniyle örgütün eleman kaybettiği yerlere yapılan sözde görevlendirmelere itirazların yaşandığı, bunun zaman zaman kavga ve çatışmaya kadar gittiği elde edilen bilgiler arasında. Teslim olan teröristlerin verdiği bilgilere göre bu kavgalara sözde elebaşlarının korumalığını yapan ekipler de karışmış durumda. Kimsenin kendini emniyette zannettiği yeri terketmeye yanaşmadığı örgütten kaçanları tarafından ifade ediliyor.

Güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonlarda çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesi, örgüte katılımların azalması ve kaçışların artması sonucunda eleman temininde sıkıntı yaşayan örgüt farklı çıkış yolları arıyor.

ÇAREYİ ÇOCUK KAÇIRMAKTA BULUYORLAR

Bu nedenlerle, terörist örgüt çocukları kaçırarak terör örgütü saflarına katılmaya mecbur bırakıyor ve çocukların eline silah verip ön saflarda çatışmaya zorluyor.

ÇOCUK TABURLARI

Hatta sözde çocuk taburları kurulduğu, teslim olan teröristlerce ifade ediliyor. Kandırarak çatışmaya sürdükleri çocuklar bir nevi kalkan olarak da kullanılıyor. Taciz ve istismar olaylarının yaşandığı da teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıyor.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 18:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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