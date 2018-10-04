Terör örgütünde büyük çatlak… 'Biliyorsan sen gel...'

Sabah gazetesinden Erkam Çoban'ın haberine göre, güvenlik birimlerinin gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde yürüttüğü kararlı operasyonların terör örgütüne verdiği ağır zayiatlar, örgüt içi çözülmeyi hızlandırdı. Bu da telsiz konuşmalarına yansıdı. Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay isimli elebaşının, verilen zayiatlar nedeniyle teröristleri eleştiren konuşmalarına, teröristlerin, 'biliyorsan sen gel, hepsi budur' diyerek talimat kabul etmediği öğrenildi. Kandil'deki terörist başlarının bölgelerdeki teröristlere, 'ne yaparsanız yapın eylem yapın' şeklinde yalvardığı ortaya çıktı. Son zamanlarda güvenlik güçlerine teslim olan teröristler ise örgütün içine düştüğü durumu, "terör örgütüne güven azaldı, kaçışlar arttı" şeklinde özetledi.

'Ne yaparsanız yapın'

Güvenlik güçleri bölgede terör örgütü PKK'ya hareket alanı tanımazken aralarındaki telsiz konuşmaları da psikolojik çöküşün kanıtı oldu. Üst üste verilen ağır kayıpların Kandil'deki elebaşlarındaki korkuyu hat safhaya çıkardığı, bununla beraber, alınan hiç bir tedbirin işe yaramadığı, elebaşlarının örgüte söz geçiremediği telsiz görüşmelerine yansıdı. Amed Malazgirt kod adlı Fehmi Atalay isimli elebaşının, verilen zayiatlar nedeniyle teröristleri eleştiren konuşmalarına, teröristlerin, 'biliyorsan sen gel, hepsi budur' şeklinde cevap verdiği, teröristlerin hayatta kalmak için kendi başının çaresine bakma eğilimine girdiği ve talimat kabul etmediği öğrenildi. Kandil'deki terörist başlarının bölgelerdeki teröristlere, 'ne yaparsanız yapın eylem yapın' şeklindeki telsiz konuşmaları ise örgütün çaresizliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kaçıyorlar

Örgütteki kaçışların artmasının da bu panikten kaynaklandığı öğrenildi. Son zamanlarda örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin; 'örgüte ve elebaşlarına olan güvenin gün geçtikçe azaldığı, teröristlerin örgütten kaçmak için fırsat kolladıkları, zayiatların artması ve örgütten kaçışlarla beraber terörist grupların verilen emirleri dinlemedikleri ve itirazların isyan noktasına geldiği, elebaşların teröristlere söz geçiremedikleri' şeklindeki beyanları bu paniğin boyutunu ortaya koydu. Operasyonlarda çok sayıda sözde üst düzey yöneticisi öldürülen PKK'da bazı teröristlerin örgütü terk edip, büyük şehirlere kaçtığı belirlendi.

PKK'ya karşı yürütülen kararlı mücadele psikolojik çöküşü beraberinde getirdi ve örgütten kopmalar hızlandı. 2018 yılının 9 ayında 312 terörist güvenlik güçlerine teslim olurken, 390'dan fazla terörist sağ ya da yaralı olarak ele geçirildi. 1 Eylül 2016 tarihinden bugüne kadar ise 900'e yakın terörist terör örgütünden koptu. 9 aylık sürede 695 civarında terörist iç güvenlik operasyonlarında, 430'a yakın terörist ise yaz aylarında sınır ötesine düzenlenen hava harekatları kapsamında etkisiz hale getirildi. 9 ayda 800'e yakın sığınak, barınak ve mağara yok edildi. Örgütün Türkiye'deki militan sayısı 4 ila 5 bin'den, 2018'de 750 civarına kadar indiği bildirildi.

Foto kapan korkusu

Nokta operasyonlar neticesinde PKK'nın kış yapılanmasına imkan tanınmazken, erzak ihtiyacını karşılayamayan teröristlerin, İHA-SİHA gözetlemeleri nedeniyle de harekat alanı daraldığı için yiyecek konusunda ciddi sıkıntıları olduğu belirlendi. Örgütü tedirgin eden diğer nokta ise güvenlik güçlerinin kırsal alanlara konuşlandırdığı foto kapanlar. Karadeniz çeşitli yerlere konumlandırılan fotokapanlardan kaçamayan teröristler İHA'ların tespiti ile anında etkisiz hale getiriliyor. Daha önce bu kapanlarca görüntülendikten sonra etkisiz hale getirilen teröristler de olmuştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtlarında silahlı 10 terörist etkisiz hale getirildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine hava harekâtları düzenlendi. Harekâtlar sonucunda, üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki silahlı 10 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Öte yandan Diyarbakır Lice'nin Şenlik köyüne bağlı Akçapınar mezrasında düzenlenen operasyonda 1 terörist etkisiz hale getirildi. Bu arada Siirt kırsalında başlatılan operasyonda İnsansız Hava Aracı (İHA) ile tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.