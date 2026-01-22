Terör örgütü YPG/SDG’den İsrail’e 'Kurtarın' yalvarışı!

Suriye'nin kuzeydoğusunda işgalini sürdüren terör örgütü YPG/SDG, bölgede tansiyonu yükselten kalleş eylemlerine devam ediyor. Şam yönetimi ile varılan ateşkesi hiçe sayan örgüt, hem sivil halka zulmediyor hem de bölgeyi kaosa sürüklemek için kirli ittifaklarını devreye sokuyor.

ARAP GENÇLERE "GECE YARISI" ZULMÜ

AA muhabirinin sahadan aktardığı bilgilere göre; terör örgütü YPG/SDG, Haseke kentinde Arap kökenli vatandaşlara yönelik sindirme politikasını şiddetlendirerek sürdürüyor. Örgüt militanları, önceki gece Haseke'nin Emiriye ve Guveryan mahallelerinde çok sayıda eve baskın düzenledi.

Görgü tanıkları, teröristlerin Arap kökenli sivilleri feci şekilde darbettiğini, silah zoruyla araçlara bindirerek bilinmeyen noktalara kaçırdığını aktardı. Suriye Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, "keyfi alıkoymaların ateşkesi tehdit ettiğini" vurguladı.

ŞEYTANİ TUZAK: GIDA KOLİLERİ VE KUR'AN-I KERİM'E BOMBA

Köşeye sıkışan terör örgütü, işgal ettiği bölgelerden çekilirken arkasında ölüm tuzakları bırakıyor. Sosyal medyaya yansıyan ve infial uyandıran görüntülerde, teröristlerin sivillerin evlerine dönmesini engellemek için akılalmaz yöntemlere başvurduğu ortaya çıktı.

Suriye Ordusu Operasyonlar Müdürlüğü'nün raporuna göre teröristler;

Konserve kutuları ve çay paketlerinin içine el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirdi.

Ev eşyaları, taş ve tuğla görünümlü düzenekler hazırladı.

En vahimi ise İslam'ın kutsal değerlerini hedef alarak, camiler ile Kur'an-ı Kerimlerin içine patlayıcı tuzaklayıp uygunsuz yerlere bıraktı.

Bu kalleş tuzaklar nedeniyle bölgeye dönmeye çalışan çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.





TERÖR ELEBAŞINDAN SİYONİST REJİMİN KANALINA İTİRAF: "İSRAİL YARDIM ETSİN"

Terör örgütünün sözde siyasi kanat sorumlularından İlham Ahmed, örgütün içinde bulunduğu çaresizliği Siyonist İsrail medyasına itiraf etti. İsrail merkezli i24 kanalına konuşan terörist elebaşı, Suriye yönetimiyle yapılan ateşkese "inançları olmadığını" açıkça beyan etti.

Siyonist kanala yalvaran Ahmed, "İsrail hükümetiyle görüşmeler yapıldı. Kürtlerin (örgütün) güçlü bir uluslararası yardıma ihtiyacı var. Kim bize yardım ederse kapımız açık. Bugün o gün, yardım eden etsin" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, terör örgütünün kimlerin maşası olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD YİNE SAHNEDE: TERÖRİSTLERLE "GÜVEN" ZİRVESİ

Terör örgütü İsrail'den medet umarken, büyük hamisi ABD de boş durmadı. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, terör örgütü elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ve İlham Ahmed ile bir araya geldiğini duyurdu.

Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütüne olan "güçlü desteklerini" teyit etti. Görüşme, ABD'nin bölgedeki terör varlığını meşrulaştırma çabası olarak yorumlandı.

KAOS PLANI: DEAŞ KARTINI MASAYA SÜRDÜLER

Suriye hükümeti yetkilileri, YPG/SDG'nin bölgeyi karıştırmak için DEAŞ dosyasını şantaj malzemesi olarak kullandığını belirtti.

Terör örgütünün, Haseke'ye bağlı Şeddadi kentindeki hapishaneden ve meşhur Hol Kampı'ndan DEAŞ'lı teröristleri serbest bırakarak kaos yaratmayı planladığı ifade edildi. Yetkililer, YPG'nin bu adımla Suriye ordusunun ilerleyişini durdurmayı ve uluslararası koalisyonun bölgede kalmasını sağlamayı amaçladığını vurguladı.

BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Suriye Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi ise, "SDG'nin DEAŞ tutuklularını siyasi pazarlık aracı olarak kullanmasını şiddetle kınıyoruz" diyerek, terör örgütünün sorumsuz davranışlarına dikkat çekti.