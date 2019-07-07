Terör örgütü YPG/PKK’dan Irak devletine tehdit

Terör örgütü PKK’ya yönelik hem Suriye’de Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları, hem de Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Harekatı örgütte parçalanmalara neden oluyor. Her gün farklı sözde örgüt lideri medya organları aracılığıyla örgütün dağılmaması için açıklamalar yaparken, diğer yandan da harekatlara destek veren ülkeleri tehdit ediyorlar. Suriye’de köşeye sıkıştıklarında rejimi ve ABD’yi tehdit eden PKK, şimdide Pençe Harekatına destek vermelerinden dolayı Irak hükümeti ve siyasi liderleri hedef alan tehditlerle operasyonların önüne geçilmesini istiyorlar. Siyasi suikastların olabileceğini belirten örgütün sözde yöneticisi KJK Koordinasyonu üyesi Rewşan Mêrdîn, “Güney hükümeti ve siyasi partilerin bunu iyi görmesi lazım. Özellikle siyasi partilerin doğru adım atması lazım yoksa onların da sonu gelecek. Çünkü büyük bir gaflet içerisindeler. Türk devleti ile kurdukları ittifakın onları nereye kadar götüreceğini bilmiyorlar” tehditlerini savurdu. Teröristbaşı Mêrdîn işgal ettikleri topraklardan silah zoruyla bölgede yaşattıkları kaosun devam etmesi için ABD ve batılı ülkelerden aldıkları silah, mühimmat ve yaşam malzemesi gibi binlerce tır desteğin devam etmesine vurgu yaparak, “Saldırılar sadece askeri değil, aynı zamanda da siyasidir. Bugün Güney hükümeti topraklarının işgal edilmesine ses çıkarmıyorsa demek ki siyasi olarak onların da işgalde payı var. Güney hükümeti şunu çok iyi bilmelidir. Eğer PKK olmazsa kendileri de yok olur” diyerek isim vermeden hedef gösterdi.

Mehmetçik başarıyla ilerliyor

Harekatın başladığı 27 Mayıs’tan bugüne Kuzey Irak’ta zor bir coğrafyada, başarılı ve dikkatli ilerleyişine devam eden Mehmetçik, bölgede bir taraftan terör örgütünü bölgeden temizlerken diğer yandan da bölgedeki tuzakları temizliyor. Ele geçirilen silah ve mühimmatların son derece gelişmiş ve özellikle ABD markalı olması dikkat çekerken, tank füzeleri gibi ağır silahların olması PKK’ya verilen desteği gözler önüne seriyor. Bölgede geçici üslerin kurulmasına devam edilirken bölgeye sevkıyatlar da devam ediyor.