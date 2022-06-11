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Dünya Terör örgütü YPG/PKK yandaşları Finlandiya ve İsveç'te gösteri düzenledi
Dünya

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları Finlandiya ve İsveç'te gösteri düzenledi

Terör örgütü YPG/PKK yandaşlarının Finlandiya ve İsveç'in başkentlerinde Türkiye karşıtı gösteri düzenledi.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 16:44:00 -
Terör örgütü YPG/PKK yandaşları Finlandiya ve İsveç'te gösteri düzenledi

Finlandiya parlamentosunun önünde toplanan terör yandaşları, NATO üyeliği konusunda Finlandiya'nın Türkiye'nin taleplerini kabul etmemesini ve NATO'ya girmemesini istedi.

Terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları açan örgüt yandaşları, parlamentonun önünde iki saat boyunca gösteri yaptı.

İsveç'in başkenti Stockhom'de de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan bir grup terör örgütü yandaşı, İsveç'in Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması talebiyle gösteri düzenledi.

Gösteride terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşınırken, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri açıldı.

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