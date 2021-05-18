  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bebek katili Netanyahu’nun destek twitine bir Türk'ten müthiş gönderme! Eşeğin sırtında domuz...

BM'ye kritik çağrı: İsrail'in Filistinli çocuklara karşı işlediği suçları durdurun

İşgalci İsrail, evini yıktı! Gözyaşlarını saklamaya çalışan çocuk boğazları düğümledi!

Siyonistler zalimlikte sınır tanımıyor! Sorsan soykırıma uğramış mazlumlar

Demokratlarda Filistin çatlağı

'Sultan Abdülhamid'in vasiyetini uyguluyoruz' diyen Filistinli aktivist Türkiye'ye çağrı yaptı!

Terör devleti İsrail'in savaş gemisi vuruldu!

Beslediği YPG/PKK'lı teröristler, ABD ordusunun araçlarını taşladı

Terör devleti İsrail'e sert uyarı: Saldırıları durdurmazsanız Tel Aviv’i yine vururuz!

Hamas İsrail’in istihbarat üssünü vurdu
Bir Zamanlar Kıbrıs için TRT’den flaş karar
Bahçeli'den önemli açıklamalar
Bakan açıkladı! Yerli otomobilde önemli gelişme
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Kınıyoruz!
Dünya Terör örgütü YPG/PKK yandaşları ABD askerlerini taşladı
Dünya

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları ABD askerlerini taşladı

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Türkiye'nin Kuzey Irak'ta terör hedeflerine yönelik operasyonlarına karşı tepkisiz kaldığı gerekçesiyle ABD ordusuna ait araçları taşladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 10:13:00 -
Terör örgütü YPG/PKK yandaşları ABD askerlerini taşladı

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/ PKK destekçileri, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde terör örgütüne yönelik devam eden operasyonlarını protesto etmek ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan'a destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

Örgüt yandaşlarının eylemine yer veren PKK'nın Almanya'dan propaganda amaçlı yayın yapan bir internet sitesinde, ABD ordusu konvoyunun geçiş anlarında yaşananların videosu yayımlandı. Videoda, örgüt yandaşlarının ABD ordusuna ait zırhlı araçları taşladığı görüldü.

Terör örgütünün internet sitesi, tepkinin gerekçesinin, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde sürdürdüğü askeri harekatlara ABD'nin sessiz kalması olduğunu iddia etti. Terör örgütü destekçileri, daha önce de Türkiye'nin askeri harekatları nedeniyle Suriye'nin kuzeyinden çekilen bazı ABD askeri unsurlarını taşlamış ve kendilerini Türkiye'ye karşı savunmasız bırakmakla suçlamıştı.

ABD heyeti bölgedeydi

ABD Dışışleri Bakanlığı, Dışişleri Müsteşar Vekili Joey Hood ve beraberindeki bir heyetin, dün Suriye'de YPG/PKK terör örgütünün işgali altındaki kuzeydoğu bölgesini ziyaret ettiğini duyurmuştu.

Açıklamada, Hood'a Dışişleri Müsteşar Yardımcısı ve Suriye Özel Temsilcisi Vekili Aimee Cutrona, Suriye Temsilci Yardımcısı David Brownstein, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Irak ve Suriye Direktörü Zehra Bell'in eşlik ettiği bildirilmişti.

Heyetin, SDG ismini kullanan YPG/PKK elebaşları ve örgütün paravan sivil yapılanması Suriye Demokratik Konseyi üyeleri ve Rakka'daki kabile liderleri ile görüştüğü belirtilen açıklamada, "Müsteşar Vekili, ABD'nin DEAŞ ile mücadele koalisyonundaki koordinasyon ve iş birliği, kuzeydoğu Suriye'deki istikrarın devamı ve DEAŞ'ın kalıcı bir şekilde yenilmesini sağlamak için kurtarılan bölgelerde istikrar yardımlarının teslimi konusunda kararlı olduğunu yineledi." ifadelerine yer verilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
WhatsApp grup ayarları nasıl yapılır? WhatsApp grup ayarları nereden değiştirilir?
Teknoloji

WhatsApp grup ayarları nasıl yapılır? WhatsApp grup ayarları nereden değiştirilir?

WhatsApp kişilerim dışında kimse gruba ekleyemesin | WhatsApp, gizlilikle ilgili bazı ayarlarda değişikliğe gitti. Bu değişikliklerden biri ..
'Sultan Abdülhamid'in vasiyetini uyguluyoruz' diyen Filistinli aktivist Türkiye'ye çağrı yaptı!
Gündem

'Sultan Abdülhamid'in vasiyetini uyguluyoruz' diyen Filistinli aktivist Türkiye'ye çağrı yaptı!

İşgalci İsrail'e karşı Kudüs'ü koruyarak Sultan Abdülhamid’in vasiyetini uyguladıklarını belirten Filistinli aktivist Musa Hicazi, Mehmetçik..
O ülkede hükümete çağrı: İsrail büyükelçisini kovun
Dünya

O ülkede hükümete çağrı: İsrail büyükelçisini kovun

Ürdün Temsilciler Meclisi, hükümetten, işgalci terörist İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki olarak İsrail büyükelçisinin ül..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay