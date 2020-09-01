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Aktüel Terör örgütü YPG/PKK bir kız çocuğunu daha kaçırdı
Aktüel

Terör örgütü YPG/PKK bir kız çocuğunu daha kaçırdı

Teröristlerle kızları kaçırılan aile arasında yaşanan arbedede bir örgüt mensubu yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-01 21:37:13 -
Terör örgütü YPG/PKK bir kız çocuğunu daha kaçırdı

ANKARA (AA) - Suriye'de çocuk kaçırmaya devam eden terör örgütü YPG/PKK ile kızlarını alıkoyduğu aile arasında çıkan çatışmada 1 terörist yaralandı.

YPG/PKK, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde çocukları ailelerinden kopararak alıkoymaya devam ediyor.

Terör örgütü, işgal ettiği Kamışlı'nın batısında yer alan Haram Şeyho köyünden 13 yaşındaki bir kız çocuğunu daha kaçırdı.

Kızlarının örgüt tarafından kaçırıldığını öğrenen aile ve komşuları, Kamışlı'da örgüt unsurlarının konuşlandığı binanın çevresini kuşatarak çocuğu geri istedi.

Toplanan kalabalık ile örgüt unsurları arasında çıkan arbedede bir örgüt mensubu ateşli silahla yaralandı.

Teröristler, olayın yaşandığı bölgeye çok sayıda unsur sevk ederek kalabalığı dağıttı.

Örgütün kaçırdığı kız çocuğundan henüz haber alınamıyor.

Terör örgütü YPG/PKK işgal ettiği bölgelerde çok sayıda çocuğu kaçırarak zorla silah altına almıştı.

- YPG/PKK'nın çocukları "savaşçı" olarak kullanması raporlara yansıdı

Terör örgütü YPG/PKK'nın çocukları savaştırdığı, ABD Dışişleri Bakanlığının 26 Haziran'da yayımladığı "2020 İnsan Kaçakçılığı Raporu"nda da yer almıştı.

Raporda, "YPG, Suriye'nin kuzeybatısındaki sığınma kamplarından 12 yaşındaki kız ve erkek çocuklarını bile zorla silah altına almaya ve kullanmaya devam etti." ifadesine yer verilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, 16 Ocak'ta yayımladığı raporda da YPG/PKK'lı teröristlerin, Suriye'de çocukları savaşçı olarak kullandığına dair yeni bulguları paylaşmıştı.

Öte yandan, BM Genel Sekreteri'nin silahlı çatışmalarda çocuklar konusundaki özel temsilcisi Virginia Gamba, 29 Haziran 2019'da, BM Cenevre Ofisinde bir araya geldiği terör örgütü YPG/PKK elebaşlarından "Mazlum Abdi" kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile örgütün "Bünyesindeki çocuk savaşçıları bırakması için" eylem planına resmi törenle imza atmıştı.

Sonrasında bu durumun son bulduğuna ilişkin BM veya diğer uluslararası kurumlarca herhangi bir rapor yayımlanmadı.

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