Terör örgütü YPG'den kalleş tuzak! Halep'te mayın dehşeti can aldı

Suriye’nin kuzeyindeki Halep kenti kırsalında, terör örgütü YPG’nin döşediği mayınların patlaması sonucu 3 gencin hayatını kaybettiği bildirildi.

Halep Valiliğinin Telegram hesabından yapılan açıklamada, dün kentin doğusundaki Tişrin Barajı yakınlarında bulunan bazı köylerde, YPG’nin döşediği mayınların patlaması sonucu 3 gencin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Bölgede yaygın şekilde bulunan mayınların siviller için doğrudan tehlike oluşturduğu ve bu durumun yerinden edilen sivillerin evlerine dönüşüne de engel olduğu vurgulandı.

Valilik ayrıca, Suriye ordusuna bağlı teknik ekiplerin Halep kırsalındaki Aynularab bölgesinde mayınlar ve savaş kalıntılarının temizlenmesi ve bölgenin güvenli hale gelmesi için çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Suriye Enformasyon Bakanlığı Halep Bölge Müdürlüğü dün Telegram hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütü YPG'nin Halep kırsalında ateşkese rağmen tuzaklanan mayınların patlaması sonucu 5 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.