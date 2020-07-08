Terör örgütü YPG-PKK sivilleri hedef alıyor

Terör uzmanı Dr. İmbat Muğlu Akit’e yaptığı özel değerlendirmede, yurtiçinde ve Irak’ın kuzeyinde terör örgütüne verilen büyük darbeden sonra, örgütün Suriye’de bulunan kolu PKK/YPG intikam almak için Türkiye’nin huzur ve barış için tesis etmiş olduğu bölgelere son dönemde sayısız saldırı gerçekleştirdiğini belirterek şunları söyledi: “PKK/YPG terör örgütü bu saldırıları öncelikle SMO ve TSK unsurlarına karşı taciz ateşi,canlı bomba ve bomba yüklü araçlarla gerçekleştirmeye başladılar. Bu şekilde çok ağır bedel ödeyen örgüt şimdilerde yöntem değiştirerek özellikle Suriye’nin kuzeyinde masum sivilleri hedef alan hain planları devreye soktular. Bu planlardan iklimden dolayı en revaçta olanı köylünün ekmek teknesi olan ekin tarlalarını yakma işi. Terör örgütü tarım alanlarını bölgedeki sempatizanlarına para karşılığında yaktırarak, yanan ekinlerini söndürmeye çalışan savunmasız ve silahsız köylülere ateş açıyor” görüşünü dile getirdi.

PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG’nin sivillerin bulunduğu bölgelere tuzaklar kurduğunu belirten Muğlu, “Terör örgütü yaptığı bu hainliğin sorumlusu olarak Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu’nu gösterip, insan hakları örgütlerine ve uluslararası medya kuruluşlarına düzmece raporlar hazırlattırıyor. Ayrıca kanlı katillerin sivilleri katletmek için bazı tarlalara mayın ve El Yapımı Patlayıcı (EYP) döşediği bilinmektedir” değerlendirmesinde bulundu.