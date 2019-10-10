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Terör örgütü yandaşlarından sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı manipülasyonu

Türkiye’nin, terör koridorunu önlemek amacıyla Fırat’ın doğusuna başlattığı Barış Pınarı Harekatına ilişkin terör örgütü yandaşları sosyal medyada Türk ordusuna iftiralar atarak küstah paylaşımlara imza attı.

10 Ekim 2019 Perşembe 11:18
Terör örgütü yandaşlarından sosyal medyada Barış Pınarı Harekatı manipülasyonu

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek amacıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı terör örgütüne yakın hesaplar tarafından sosyal medyada küstah paylaşımlarla manipüle ediliyor.

Suriye iç savaşında farklı bölgelerde ve yıllarda çekilen fotoğraf kareleri Barış Pınarı Harekatı sırasında olmuş gibi paylaşılarak sosyal medyada dezenformasyon yapılmaya çalışıldı. Terör örgütüne yakın hesaplar, Suriye iç savaşı sırasında 2014 yılında çekilen ve bir annenin çocuklarına sarıldığı kareyi değiştirerek, Barış Pınarı Harekatı'nda olmuş gibi göstermek istedi.

 

Suriye'nin İdlib kentine temmuz ayında yapılan hava saldırılarından etkilenen çocukların bir sağlık merkezinde kaydedilen fotoğraf, terör örgütüne yakın hesaplarca "Türk ordusunun saldırısı sonucu son görüntüler" ifadeleriyle çarpıtılmaya çalışıldı.

 

Yine İdlib'de Rusların hava saldırısı sonucu yüzü kanlar içinde kalmış bir çocuğun yansıdığı Ağustos 2016 tarihli bir fotoğraf karesi, uluslararası camiaya Barış Pınarı Harekatı sırasında çekilmiş gibi gösterilerek İngilizce altyazıyla manipüle edildi.

 

Halep'te Mayıs 2014'te çekilen ve Suriyeli adamın bir çocuğun cesedini taşıdığı fotoğraf karesi, sosyal medya hesaplarınca dezenformasyon amacıyla Türkiye'nin harekatı sırasında yaşanmış gibi gösterildi. Örgüt destekçilerinin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında dünya genelinden savaş ve katliam fotoğraflarını sosyal medyada manipülasyon ve dezenformasyon amacıyla kullandığı daha önce de ortaya çıkmıştı.

 

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 11:18
  1. Türkiye
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Suriye
  4. Suriye iç savaşı
  5. İdlib
  6. Türk ordusu
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