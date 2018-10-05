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Terör örgütü üyesi avukatlar paketlendi

Silivri'de terör örgütü DHKP-C üyesi oldukları gerekçesiyle 2 avukat gözaltına alındı.

05 Ekim 2018 Cuma 11:50
Terör örgütü üyesi avukatlar paketlendi

Silivri'de terör örgütü DHKP-C'ye üye oldukları gerekçesiyle 23'ü tutuklu 25 sanığın yargılandığı dava sırasında dün mahkeme başkanıyla tartıştığı gerekçesiyle dışarı çıkartılan avukat Ömer Kavili ile tartışmayı görüntüye aldığı iddia edilen sanık avukatı Nadide Özdemir, gözaltına alındı.

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısındaki binada dün görülen dava sırasında mahkeme başkanı ile sanık avukatı Ömer Kavili arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın uzaması üzerine Mahkeme Heyeti Başkanı, Ömer Kavili'nin duruşma düzenini bozduğu gerekçesiyle salondan çıkartılmasına karar verdi.

Salondan atıldı

Mahkeme başkanına yönelik itirazlarını sürdürmesi üzerine Kavili, görevli jandarma ekiplerince salondan dışarı çıkartıldı.

Bu sırada duruşma salonunda bulunan sanık avukatlarından Nadide Özdemir'in de Kavili ile jandarma ekipleri arasındaki arbedeyi cep telefonu ile görüntüye aldığı iddia edildi.

Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında avukat Kavili hakkında "görevi yaptırmamak için direnme", avukat Özdemir hakkında ise "mahkeme sırasında ses ve görüntülerin kayda alınması" suçundan gözaltı kararı verildi.

Söz konusu karar üzerine bugün devam eden duruşma için Silivri'deki binaya gelen Kavili ve Özdemir, Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Kavili ve Özdemir, Silivri Adliyesi'ne götürüldü.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 11:50
  1. İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. DHKP-C
  3. Silivri Ceza İnfaz Kurumları

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