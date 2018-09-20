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Terör örgütü propagandasından hüküm giymişti... Öldü!

'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması üzerine milletvekilliği düşürülen İbrahim Ayhan, Erbi'de geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.

20 Eylül 2018 Perşembe 16:15
Terör örgütü propagandasından hüküm giymişti... Öldü!

Türkiye Büyük Millet Meclisi 26'ncı döneminde HDP Şanlıurfa Milletvekili iken 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması üzerine milletvekilliği düşürülen İbrahim Ayhan (50), Irak’ın Erbil kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

24'üncü dönemde Şanlıurfa Bağımsız Milletvekili olarak seçilen İbrahim Ayhan, 5 Ekim 2010'da KCK davası kapsamında tutuklanarak cezaevine girdi. Ayhan, 3 Ocak 2014’te Anayasa Mahkemesi’nin tutukluluklarının makul süreyi aştığı ve seçilme haklarının ihlali iddiasıyla yaptıkları başvuruyu haklı bulmasıyla tahliye edildi. 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 seçimlerinde HDP'den milletvekili seçilen Ayhan, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması üzerine Şubat 2018'de TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürüldü.

Ayhan, 24 Haziran 2018 seçimlerinde partisi tarafından aday gösterilmemişti.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 16:15
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  • TEOTEO1 sa önce
    öldü değil geberdi demek lazım...
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