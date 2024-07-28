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Gündem Terör örgütü propagandasına geçit yok!
Gündem

Terör örgütü propagandasına geçit yok!

Yeniakit Publisher
2024-07-28 12:57:00 -
Terör örgütü propagandasına geçit yok!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformları üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yapan, 23 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya platformları üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yapan 23 şüpheli hakkında yapılan incelemeler neticesinde 15'inin tutuklandığını duyurdu.

Bakan Tunç konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medya platformları üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yapan, terör örgütünü övücü ve destekleyici faaliyetlerde bulunanlarla ilgili Türkiye genelinde Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; İstanbul'da gözaltına alınan 18 şüpheliden 11'i tutuklanmış, 7'si hakkında adli kontrol kararı verilmiş, Siirt'te ise gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanmış, 1'i hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir. Ülkemizin bölünmez bütünlüğünü, milli birlik ve beraberliğimizi hedef alan girişimler asla hedefine ulaşamayacaktır."

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