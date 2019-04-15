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Terör örgütü PKK/YPG'den kalleş saldırı!

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye’nin kuzeyinde bulunan Afrin’deki Türk Silahlı Kuvvetlerinin konuşlu olduğu noktaya saldırdı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 15:48
Terör örgütü PKK/YPG'den kalleş saldırı!

Afrin'in güneydoğusundaki Tel Rıfat'ı işgal eden terör örgütü YPG/PKK, buradaki Bseyliyeh bölgesinden, Afrin'in Kimar bölgesinde konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarını hedef aldı.

Örgütün attığı ısı güdümlü füzeler, TSK'ya ait iş makinesine isabet etti. Can kaybı yaşanmadı.

TSK anında karşılık verdi

TSK, örgütün Tel Rıfat'taki mevzilerini vurdu.

Yerel kaynaklar, çok sayıda YPG/PKK'lının öldüğünü duyurdu.

TSK ve Özgür Suriye Ordusu, Afrin'i 6 yıllık YPG/PKK işgalinden geçen mart ayında kurtarmıştı. Ancak YPG/PKK 3 seneyi aşkın süredir işgal ettiği Arap toprağı Tel Rıfat'tan Afrin'i hedef almayı sürdürüyor.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 15:48
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