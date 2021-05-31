Terör örgütü PKK/YPG'den büyük alçaklık

YPG/PKK, işgal altındaki bölgelerde akaryakıt fiyatlarındaki artış ve tarım ürünlerinden elde edilen gelirlerin azalmasından rahatsızlık duyan halka yönelik baskılarına devam ediyor.

AA, söz konusu uygulamalar sırasında teröristlerin bastığı ve savaş alanına dönmüş bir evin fertlerinin çektiği görüntüye ulaştı.

Tüm eşyaların altüst edildiği evin gözler önüne serildiği görüntüde arka planda konuşan kadın, "Burası da oturma odası. Bakın bunları kasten kırdılar. Ellerindeki silahlarla camları kırdılar, indirdiler. Bizi öldürmek istediler" ifadesini kullanıyor.

YPG/PKK'lı teröristlerin Hırbet Bakar köyüne düzenlenen baskında da 12 kadın ve çocuğu alıkoyduğu ifade ediliyor. Yine terör örgütünün mart ayında Haseke ilinde başlattığı zorla silah altına alma uygulaması Deyrizor ve Rakka'da da sürüyor.

Teröristler, Deyrizor iline bağlı Şafa, Bağoz, Zer Şarki, Havayec Şarki, Şuheyl, Havayec Ziban, Ziban ve Muheymide köylerinde 70, Cezret Buhmed köyünde de 24 genci zorla silah altına aldı.

Alıkonulan gençler, terör örgütü YPG/PKK’nın kurduğu sözde "askerlik kamplarına" gönderiliyor. YPG/PKK'lı teröristler ayrıca kontrol noktasından kaçarak Rakka'nın batısında yer alan Hırbet Bakar köyüne sığındığı iddia edilen bir gencin bulunduğu eve ateş açtı.

Teröristler genci yakalamak için köye takviye birlikle baskın düzenledi. Açılan ateşte Menhel Ali Eyd ve Ömer Hamdi Eyd isimli iki sivil yaralandı.

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) 22 Mayıs 2021 tarihli haberine göre, yaklaşık 3 bin 784 sivil "SDG'nin gözaltı merkezlerinde" zorla tutuluyor. Deyrizor ve Rakka'da, akaryakıt fiyatlarının hızla yükselmesi ve tarımla geçinen halkın gelirlerinin azalması sonucu örgüte yönelik protestolar artmıştı.