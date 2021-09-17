Terör örgütü PKK’yı operasyon korkusu sardı

Göksel Çağlav Ankara

Terör örgütü PKK’nın sözde PKK Dış İlişkiler Komitesi açıklama yaparak, Süleymaniye’de ektisiz hale gelen "Yasin Bulut" kod adlı Şükrü Serhat’ın etkisiz hale getirilmesiyle panik yaşamaya başladı.

PKK’nın elebaşlarından biri olan ve örgüt içerisinde PKK sözde Şehit Aileleri ile Dayanışma Komitesi Üyesi olarak görev yapan Şükrü Serhat, Irak'ın Süleymaniye kentinde, tedavi gördüğü hastaneden çıktığı esnada, tek el atış ile etkisiz hale getirildi.

Bunun üzerine paçaları tutuşan PKK’nın medya organlarından, “Kamuoyuna acil açıklama” başlığıyla yazılı bir açıklama yapmaya başladılar. Nokta atış operasyonların devam etmesinden korkan terör örgütü PKK’nın sözde yöneticileri yandaşlarından destek isteyerek kamuoyu oluşturmaya çalıştılar.

Örgüt adına yapılan açıklamada, “Türk devletinin kontra örgütü MİT ve ona bağlı işbirlikçi kontralar iki gündür Güney Kürdistan’ın Süleymaniye şehrinde Kuzeyli Kürt yurtseverlere ve arkadaşlarımıza saldırılar yapmaktadır. Türk devleti ve işbirlikçileri bugün (17.09.21) sabah saatlerinde tedavi amaçlı Süleymaniye’ye gelen Yasin Bulut (Şükrü Serhat)arkadaşımızı kaldığı evin önünde vahşice katletmiştir. Sabah erken evden hastaneye gitmek için çıkan Yasin Bulut arkadaşımız, arkadan yaklaşan Türk kontrası tarafından vurularak şehit edilmiştir. Bu hunharca katliam sadece bize karşı değil tüm Güney halkına ve Süleymaniye’nin istikrarına karşı yapılmıştır.” ifadeleri kullanılarak 19 yıldır örgüt içerisinde faaliyette bulunan teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuş oldu.