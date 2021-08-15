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Gündem Terör örgütü PKK'yı operasyon korkusu sardı
Gündem

Terör örgütü PKK'yı operasyon korkusu sardı

Terör örgütü PKK'nın, operasyon sırasının Ayn el-Arab ve Kamışlı'ya geldiğini düşündüğü ve korkarak alelacele tünel inşaatlarına başladığı öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 09:25:00 -
Terör örgütü PKK'yı operasyon korkusu sardı

Türkiye'nin sınır ötesinde PKK/YPG'ye karşı düzenlediği başarılı askeri operasyonlar terör örgütü PKK'yı derin bir korkuya itti. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla PKK/YPG kontrolündeki bölgeler teröristlerden temizlenerek TSK'nın kontrolüne geçti.

Bunun üzerine PKK'nın sözde üst yönetiminin büyük bir paniğe kapılarak karargahları olarak gördüğü Ayn el-Arab (Kobani) ve Kamışlı'da büyük bir hazırlığa girdiği öğrenildi.

Kaçanlar infaz edildi

Henüz 14 yaşındayken kendisine iş verecekleri vaadiyle HDP'li yetkililer tarafından kandırılan ve örgütün dağ kadrosuna gönderilen A.P., PKK içinde yaşanan paniği tek tek anlattı. Terör örgütü PKK'nın üst yönetiminin Zeytin Dalı Harekatı'nda TSK'nın Afrin'de başarısız olacağına inancının tam olduğunu anlatan A.P., "Harekat ilerledikçe örgüt içinde kopma ve dağılma oldu. Teröristler bölgeden kaçmaya başladı. Kaçışları engellemek için, kaçmaya çalışan bazı teröristler örgüt tarafından infaz edildi" dedi.

A.P., teröristlerin Afrin'den kaçmaları ve Afrin'in TSK kontrolüne geçmesiyle örgütün elinde kalan diğer yerleri savunmak için yeni bir taktik geliştirdiğini anlattı.

Operasyon korkusu sardı

Suriye'de kendilerine ABD'li askerlerin eğitim verdiği, silah mühimmat ve askeri araçların yine ABD tarafından gönderildiğini anlatan A.P., "Zeytin Dalı Harekatı ile birlikte Abdullah Öcalan tarafından yazılan 'perspektif belgesi' HDP aracılığı ile Kandil'e, Kandil'den de bize geldi. Bu belgede Kamışlı ve özellikle de Ayn el-Arab'ta tünel kazmamız istendi. Örgüt operasyon sırasının Ayn el-Arab ve Kamışlı'ya geldiğini düşündüğü için korkarak alelacele tünel inşaatlarına başladı" dedi.

Tünellerin projesinin Irak'tan geldiğini anlatan A.P., tünel inşaatlarında bölgede yaşayan sivillerin çalıştığını, bunlardan bazılarının maaş karşılığı bazılarının ise silah zoruyla çalıştırıldığını söyledi.

Çocuklara sabotaj eğitimi veriliyor

PKK'nın tünel inşaatlarında 10 yaşından büyük çocukları da çalıştırdığını anlatan A.P., "Tünellerdeki cephanelikler, sığınma odaları, revir ve karargahların inşaatında sadece belirlenen teröristler çalışıyordu. Bu yerleri sadece örgütün güvendiği teröristlerin bilmesi isteniyordu" dedi.

Tünellerin, içinden araçların geçebileceği genişlikte yapıldığını anlatan A.P., örgütün askeri operasyonlardan sonra eleman bulmakta zorlandığını da söyledi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre son 4 ayda hareketliliğin yaşandığı Ayn el-Arab'ta PKK 10 yaşının üzerindeki erkek çocuklarını zorla askere almaya başladı. Aileleri ile görüşmelerine bile izin verilmeyen çocuklara sabotaj ve bomba yapımı gibi çeşitli eğitimlerin verildiği de öğrenildi.

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Yorumlar

Geç bunları.

Hikâye anlatma. PKK, ABD'nden öyle büyük destek ve silâh yardımı görüyorlar ki. PKK terör örgütü deriz ama PKK, ABD ile ilişkiler konusunda Türk devletinden daha temkinli ve çıkarlarını daha iyi gözetiyor gibi. Ortadoğu'da yalnız kaldık. Katar dışında bizimle ilişki kuran ülke kalmadı. PKK'ya da neredeyse tüm ülkeler destek verir oldu.
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sıra CHDPKK ye de gelecek

Türkiye'de ki bütün Terör ihanet hainlik şerefsiz lik lerin arkasında başın da şeytanın başı CHDPKK var
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