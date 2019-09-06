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Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda FETÖ elebaşı Gülen'in kitabı bulundu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen 10 kişi gözaltına alındı- Zanlılardan çeşitli silah ve malzemelerin yanı sıra FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen tarafından yazılan 'Sonsuz Nur' isimli kitap ele geçirildi

06 Eylül 2019 Cuma 19:43
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda FETÖ elebaşı Gülen'in kitabı bulundu

AĞRI (AA) - Ağrı'nın Patnos ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları öne sürülen 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığında bağlı timlerin, Patnos ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 12 şüphelinin yakalanması amacıyla söz konusu ilçede operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonda, 10 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 kişinin de yakalanmasına çalışıldığı aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon kapsamında, şüpheli şahısların ev ve eklentilerindeki aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, 69 av tüfeği fişeği,2 kuru sıkı tabanca, 1 dizüstü bilgisayar,2 taşınabilir bellek,8 video kaset,4 adet DVD ve birer adat CD, bölücü terör örgütünü simgeleyen bez parçası, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen tarafından yazılmış 'Sonsuz Nur' isimli kitap ele geçirilmiştir. Bölücü terör örgütü mensubu teröristler ile bunlara yardım ve yataklık yapan işbirlikçilere yönelik operasyonlara artan kararlılıkla, aralıksız devam edilmektedir."

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 19:43
  1. Ağrı
  2. gözaltı
  3. Patnos
  4. PKK/KCK operasyonu

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