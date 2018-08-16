Terör örgütü PKK'ya 'üst düzey' darbe! Bir bir indiriliyorlar

Güvenlik güçlerinin son dönemde gerçekleştirdiği operasyonlarla PKK/KCK'nın sözde üst düzey yöneticileri ortadan kaldırılarak, bölücü terör örgütü daha da güçsüzleştirildi.

Terörle mücadele kapsamında PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarla örgütün hareket kabiliyetini kısıtlayıcı adımlar atıldı. Doğu ve Güneydoğu kırsalında hava ve kara operasyonlarıyla teröristlere hem personel hem de ciddi lojistik kaybı yaşatan güvenlik güçleri, operasyonlarla örgütün birçok sözde üst düzey sorumlusunu etkisiz hale getirdi.

TERÖRLE KAYNAĞINDAN MÜCADELE

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının sınır ötesinde ortaklaşa yürüttüğü operasyonlar da "terörle kaynağında mücadele" hedefine büyük katkı sağladı. Hava harekatları dahil son dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda örgütün elebaşıları ile sözde yöneticileri hedef alındı. Masum insanların ve bebeklerin dahi öldürülme emirlerini veren, birçok terör saldırısını planlayan eli kanlı terör örgütünün sözde yöneticileri, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve MİT'in operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi.

KANDİL GECE GÜNDÜZ ATEŞ ALTINDA TUTULUYOR

Terör örgütünün yuvası konumundaki Kandil'de bulunan hedeflere hava harekatları düzenleyen TSK, bölgedeki PKK hedeflerini gece gündüz ateş altında tutarak örgüte ağır darbe indirmeyi sürdürdü.

Ayrıca, Irak'ın kuzeyi ve Kandil'e yönelik son aylarda düzenlenen hava harekatları ve operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi, terör örgütüne ait sığınak, barınak, silah mevzisi ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

SÖZDE ÜST DÜZEY TERÖRİSTLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bunun yanı sıra, İçişleri Bakanlığının "Aranan Teröristler Listesi"nde farklı kategorilerde yer alan çok sayıda örgüt mensubu ortadan kaldırıldı. Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 1 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 4 teröristten biri örgütün sözde "Kato bölge sorumlusu", "Roni" kod adlı Gazi Bahadır oldu. İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde yeşil kategoride bulunan ve sözde "Botan saha Van eyaleti 5'li yürütme sorumlusu" olan "Serdar" kod adlı Serkan Tan ise 8 Temmuz'da etkisiz hale getirildi.

"Gri" listede bulunan "Mervan" kod adlı Yunus Dalgın da Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen teröristler arasında yer aldı.

Kırmızı kategoride aranan, 1998'de jandarma helikopterinin düşürülmesi sonucu 15 askerin şehit düştüğü saldırının faili Sefer Açar, Bitlis'te 28 Haziran'daki operasyonda öldürüldü.

LOJİSTİK SORUMLUSU DA ÖLDÜRÜLDÜ

Irak'ın kuzeyindeki hava harekatında etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, PKK'nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak olduğu belirlendi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde geçen yıl ağustos ayında çıkan çatışmada 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden teröristlerden kırmızı kategoride aranan PKK'nın sözde "Karadeniz bölge sorumlusu" "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır, 15 Temmuz’da düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Giresun ve Gümüşhane kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlarda PKK'nın Karadeniz açılım grubuna büyük darbe indirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 23 Temmuz'da etkisiz hale getirilen teröristin, gri kategoride bulunan ve örgütün sözde "Amed eyaleti özel güç sorumlusu", "Aram Civan" kod isimli Osman Gülen olduğu tespit edildi.

SÖZDE KCK YÜRÜTME KONSEYİNE AĞIR DARBE

Operasyonlar, sözde KCK Yürütme Konseyi üyelerine yönelik de devam etti.

Sözde konseyin üyelerinden Menafi Bayazıt 27 Temmuz 2017'de, "Delal Amed" kod adlı "kırmızı" kategoride aranan Hülya Eroğlu, 11 Aralık 2017'de Şırnak'ta etkisiz hale getirildi. Kırmızı kategoride aranan teröristlerden, 25 yıldır bölücü terör örgütünün dağ yapılanmasındaki sözde "Dersim" saha sorumlusu, "Atakan Mahir" kod adlı İbrahim Çoban da 11 Ağustos'ta Tunceli'deki operasyonda öldürüldü. Çoban da sözde KCK Yürütme Konseyi üyeleri arasında bulunuyordu.

Son olarak, TSK ve MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Sincar bölgesine ortaklaşa düzenlediği operasyonda "Mam Zeki Şengali" kod adlı İsmail Özden'in etkisiz hale getirilmesiyle bölücü örgütün sözde KCK Yürütme Konseyine ağır bir darbe daha vurulmuş oldu.