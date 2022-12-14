Terör örgütü PKK'ya operasyon! Patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'nin Şemdinli kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 kilogram el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda 10 kilogram el yapımı patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar sonucu ilçe kırsalına operasyon düzenlendi.
Mühimmat ele geçirildi
Operasyonda tüp içine hazırlanmış yaklaşık 10 kilogram el yapımı patlayıcı, 25 metre kablo, 6'lı iki pil bloğu, 4 el bombası ve 308 kalaşnikof fişeği ele geçirildi.