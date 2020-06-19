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Gündem

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha: 3 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 15:29:00 -

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden #PençeKaplan Operasyonu kapsamında Kahraman Komandolarımız 3 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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