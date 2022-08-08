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Gündem Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha
Gündem

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Tunceli kırsalında gerçekleştirilen terör operasyonlarında 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 19:27:00 -
Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Tunceli kırsalında gerçekleştirilen terör operasyonlarında 2 sığınağın kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalı ve Ovacık ilçesinde terör operasyonu gerçekleştirdi.

Arazide özel eğitimli köpeklerle arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanılan 2 sığınağı tespit etti.

Sığınaklarda yapılan aramada, 150 metre sera naylonu, büyük tüp, 800 metre elektrik kablosu, 7 pil bloğu, küçük tüp, 100 metre branda, 5 kilogram salça, 7 kilogram un, 5 kilogram makarna ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

Sığınaklar güvenlik güçleri tarafından imha edildi.

Bölgede "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" çerçevesinde terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

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