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Yerel Terör örgütü PKK'ya ait sığınaklarda roketatarlar bulundu
Yerel

Terör örgütü PKK'ya ait sığınaklarda roketatarlar bulundu

Yeniakit Publisher
2024-03-05 19:04:00 - 2024-03-05 19:05:27
Terör örgütü PKK'ya ait sığınaklarda roketatarlar bulundu

Bingöl Valiliği, içerisinde roketatarların bulunduğu terör örgütü PKK’ya ait 2 sığınak bulunduğunu açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Bingöl İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK BTÖ mensuplarını etkisiz hale getirmek ve muhtemel sığınak/barınaklarını tespit ve imha etmek maksadıyla, Genç ilçesi Yeniyazı ve Sağgöze kırsalında icra edilen operasyon kapsamında, iki sığınakta yapılan aramada; 1 adet roketatar mühimmatı, el yapımı patlayıcılarda kullanılmak üzere hazırlanmış pil blokları ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler operasyon bölgesinde imha edilerek sığınaklar kullanılmaz hale getirilmiştir” denildi.

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